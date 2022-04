Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis della settimana, disponibile ora

Da questo momento, tutti gli utenti attualmente in possesso di un’iscrizione attiva a Nintendo Switch Online potranno divertirsi con un nuovo gioco gratis in prova, disponibile per tutta la settimana in corso.

Si tratta di Dragon Quest Builders 2, l’action GDR sandbox di casa Square Enix e ambientato nell’omonimo popolare universo (che potete acquistare in offerta su Amazon), reso disponibile grazie all’iniziativa «Giochi in prova».

Per un periodo limitato potrete dunque approfittare di questa occasione per divertirvi con un nuovo gioco gratis in offerta per tutta la settimana, disponibile in versione completa e senza alcuna limitazione di gameplay.

Al termine della prova, che inizia già a partire da oggi e terminerà ufficialmente martedì 26 aprile, potrete poi scegliere liberamente se acquistare il titolo e farlo vostro per sempre, mantenendo così tutti i progressi.

In Dragon Quest Builders 2 i giocatori saranno chiamati a vivere un’avventura epica per diventare i costruttori supremi, cercando di sconfiggere i malvagi Figli di Hargon, che vogliono estirpare tutti i creatori.

Oltre alle iconiche costruzioni che potrete realizzare in questo vasto mondo aperto, ci sarà naturalmente spazio per affrontare terribili mostri con il vostro compagno di avventure.

Costruisci il tuo mondo di avventure con la versione Giochi in prova di #DQBuilders2, disponibile in esclusiva per i membri di #NintendoSwitchOnline! Scaricala subito per iniziare a giocare da domani: https://t.co/64iUajxQJ7 pic.twitter.com/ETv3fskseP — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 19, 2022

Inoltre, potrete scegliere di sfruttare la promozione di Nintendo Switch Online per vivere l’avventura con altri 3 amici, formando un gruppo di massimo 4 persone.

Per poter scaricare immediatamente Dragon Quest Builders 2 sul vostro dispositivo, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco, effettuare l’accesso con il vostro account ed avviare il download della versione in prova — e non la demo gratuita — riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Nintendo Switch Online.

Ricordiamo che a differenza dei classici giochi gratis disponibili nell’abbonamento, i giochi in prova sono disponibili per un periodo limitato e non saranno aggiunti permanentemente al vostro account, a meno che non decidiate di procedere successivamente con l’acquisto.

A tal proposito, il catalogo potrebbe presto introdurre un’aggiunta molto interessante: un leak ha infatti svelato che è in lavorazione un emulatore per Game Boy Advance, per il quale è già stata trapelata una lista di giochi testati.

Non dimenticatevi inoltre di aggiornare la vostra console all’ultima versione: l’ultima patch per Nintendo Switch è stata rilasciata solo ieri a sorpresa.