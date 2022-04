Game Boy Advance arriva su Nintendo Switch? Spuntano giochi ed emulatore

Da diversi mesi si vocifera ormai del possibile arrivo di Game Boy Advance su Nintendo Switch Online, ma nelle ultime ore sembrano essere emerse conferme molto importanti.

I dataminer più importanti di Nintendo Switch (di cui potete acquistare il modello OLED su Amazon) avrebbero infatti diffuso leak relativi all’introduzione della storica console portatile nel servizio in abbonamento.

Non si tratta di informazioni individuate nell’ultimo aggiornamento firmware disponibile, sebbene a questo punto il tempismo per la patch diventa indubbiamente sospetto.

Il leak diffuso in rete svela anche che Nintendo ha già iniziato a effettuare numerosi test per verificare l’effettiva compatibilità, mostrando una lista di ben 30 giochi potenzialmente in arrivo (via VGC).

La lista completa pubblicata dall’account Twitter MondoMega svela non solo tante delle più amate produzioni realizzate da Nintendo, ma anche alcuni dei più popolari videogiochi di terze parti come Castlevania Aria of Sorrow, Kingdom Hearts Chain of Memories e Mega Man Battle Network 2.

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build.

There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt

— MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022