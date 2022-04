Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 14.1.1: ecco cosa cambia

Da questo momento tutti gli utenti possono scaricare un nuovo aggiornamento per la console Nintendo Switch: la casa di Kyoto ha infatti rilasciato la patch che porterà la console alla versione 14.1.1.

Il nuovo firmware è dunque disponibile su tutti i modelli della piattaforma ibrida, incluso Nintendo Switch OLED (che potete acquistare su Amazon) e, stando al changelog ufficiale rilasciato dalla casa di Kyoto, sembra essere unicamente un aggiornamento di routine.

Del resto, la nuova patch è arrivata soltanto pochi giorni dopo l’arrivo dell’ultima versione, dunque gli utenti non dovrebbero aspettarsi molti cambiamenti particolarmente rilevanti.

Come riportato sul sito ufficiale di Nintendo, l’aggiornamento si limiterebbe soltanto a migliorare l’esperienza di utilizzo della console per gli utenti, apportando semplicemente piccole modifiche e bugfix.

La casa di Kyoto ha infatti dichiarato che l’aggiornamento 14.1.1, che ricordiamo essere già disponibile per il download, si limita semplicemente a introdurre «miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza degli utenti».

L’aggiornamento di stabilità avrebbe però implementato anche una interessante modifica, rilevante soprattutto per il mercato giapponese: secondo quanto segnalato dal dataminer OatmealDome è stato infatti aggiornato il vocabolario di parolacce e termini non consentiti, un argomento sul quale Nintendo è da sempre molto sensibile (via Nintendo Life).

[Nintendo Switch Firmware Update]

Version 14.1.1 updated the bad words list to add the following:

– "sendnudes" for all languages

– various phrases involving death in katakana (starting with シンデ〜) for Japanese

— OatmealDome (@OatmealDome) April 19, 2022