Nintendo Switch Online si aggiorna con un nuovo gioco gratis ed emulazioni migliorate

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online si è appena aggiornato con un’attesa novità: l’applicazione per Nintendo 64 ha appena reso disponibile il nuovo gioco gratis per gli utenti iscritti al servizio.

Si tratta di Kirby 64 The Crystal Shards, l’adorabile capitolo a 64 bit che renderà certamente entusiasta chi ha già apprezzato l’ultima esclusiva platform Kirby e la Terra Perduta (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

La casa di Kyoto aveva già annunciato il nuovo gioco gratis la scorsa settimana, confermando a tutti gli effetti il lancio con l’ultimo aggiornamento dell’app che introduce a sorpresa anche ulteriori novità.

La versione 2.3.0 ha infatti migliorato l’emulazione di ulteriori classici per Nintendo 64: già da diversi mesi la compagnia si sta impegnando per far girare meglio i giochi a 64 bit, dopo i problemi segnalati dagli utenti al lancio.

L’affidabile dataminer OatmealDome ha infatti segnalato che non solo è stato, ovviamente, aggiunto Kirby 64 al catalogo, ma sono state implementate anche modifiche per Star Fox 64, Dr. Mario 64 e Mario Golf, consentendo loro di avere performance migliori (via Nintendo Life).

Curiosamente, il dataminer ha anche segnalato che lo stesso Kirby 64 avrebbe il minor numero di patch mai viste sull’emulatore per Nintendo 64: salvo le consuete istruzioni per migliorare l’aspetto grafico, sembra infatti che il classico sia rimasto praticamente intatto.

Interestingly, Kirby 64 appears to have the least amount of patches and hacks that I’ve seen so far for this emulator. There are the usual renderer settings adjustments present, but there are no CPU instruction patches or hooks.

— OatmealDome (@OatmealDome) May 20, 2022