Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis a tempo: è un amato roguelike

Gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online stanno per ricevere a breve una gradita sorpresa: la casa di Kyoto ha infatti svelato in queste ore il nuovo gioco gratis in prova a tempo limitato.

Per un’intera settimana i giocatori potranno infatti godersi senza costi aggiuntivi Spelunky 2, l’amato platform roguelike già disponibile per il download anticipato e presto giocabile per tutti gli utenti che hanno scelto Nintendo Switch Online (potete acquistare 12 mesi di abbonamento su Amazon).

A differenza dei classici titoli gratis in regalo per le storiche console, come l’ultimo omaggio che arriverà proprio domani, ricordiamo che si tratta infatti di prove limitate per una settimana e non si tratta di omaggi permanenti.

Sarà però possibile giocare con il platform roguelike senza alcuna ulteriore limitazione, approfittando anche dell’apposito multiplayer online per divertirvi con i vostri amici a partire dal 25 maggio.

In Spelunky 2 i giocatori dovranno affrontare tantissimi livelli generati proceduralmente, prestando però molta attenzione all’ambiente circostante: si tratta infatti di un’avventura pronta a uccidervi brutalmente in molteplici modi.

Si tratta dunque di un vero e proprio sequel del primo celebre capitolo, con molte più aree esplorabili, ancora più morti e tante altre gradite novità, come la possibilità di addestrare gli animali da cavalcare e la fisica dinamica dei liquidi.

Come evidenziavamo in apertura, la nuova prova gratuita settimanale non è attualmente ancora disponibile, ma Nintendo ha già annunciato la possibilità di effettuare il pre-load per prepararsi immediatamente all’avventura.

