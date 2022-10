Nintendo Switch Online, disponibile da ora il nuovo gioco gratis a tempo per celebrare Halloween

Da questo momento è ufficialmente disponibile il nuovo gioco gratis a tempo di Nintendo Switch Online, selezionato appositamente per consentire agli utenti iscritti di divertirsi in compagnia di amici e familiari con un gioco a tema Halloween.

Tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento per le console ibride di casa Nintendo (trovate Switch OLED in sconto su Amazon) potranno dunque scaricare senza costi aggiuntivi la nuova prova gratuita di un intrigante multiplayer asimmetrico.

Come vi avevamo già anticipato la scorsa settimana, da oggi potete ufficialmente avviare Obakeidoro sulle vostre console: si tratta di una divertente avventura in cui 3 umani dovranno riuscire a sfuggire a un altro giocatore, che invece interpreterà la parte di un mostro pronto a dar loro la caccia.

Inutile sottolineare come la scelta di questo titolo non appaia affatto casuale: tra pochi giorni arriverà infatti il momento di celebrare la festa più spaventosa dell’anno e il nuovo gioco gratis a tempo appare l’occasione perfetta per ingannare l’attesa insieme ai vostri amici.

Naturalmente non sarà necessario effettuare alcuna spesa aggiuntiva: se siete attualmente iscritti a Nintendo Switch Online e non avete ancora effettuato il pre-load, potrete scaricare fin da subito il titolo dirigendovi al seguente indirizzo.

Non sarà neanche necessario investire enormi quantità di tempo: tutte le partite potranno infatti durare circa 3 minuti, ma potrete collegarvi anche online insieme ad un massimo di altri 3 amici, per un totale di 4 giocatori in ogni singolo match.

There's a terrifying treat in store for #NintendoSwitchOnline members this Halloween with the #OBAKEIDORO! Game Trial!

Download now so you're ready to play this asymmetric game of cat and mouse for free from 26/10: https://t.co/1bNhCSDXNH pic.twitter.com/1k6VnWz08h

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 19, 2022