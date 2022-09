Nintendo Switch Online, disponibile da ora il nuovo folle gioco gratis a tempo

A partire da poche ore, è diventato ufficialmente disponibile il nuovo gioco gratis in prova di Nintendo Switch Online, ideale per chiunque voglia organizzare delle serate in compagnia dei propri amici.

Si tratta infatti di una nuova promozione dedicata agli utenti iscritti al servizio in abbonamento della console Nintendo (trovate il modello OLED in sconto su Amazon), valida da oggi e per un’intera settimana.

Come già anticipato la scorsa settimana, il nuovo titolo gratis a tempo è The Jackbox Party Pack 3, la folle raccolta con cinque giochi di società adatti davvero a ogni giocatore, anche a chi non ha mai impugnato un controller.

Si tratta dunque di un titolo adatto a serate con tantissimi amici e che non richiede alcun utilizzo di joy-con: basterà infatti avere anche solo uno smartphone a portata di mano per poter iniziare a divertirsi utilizzando la propria creatività.

In The Jackbox Party Pack 3 affronterete infatti diversi giochi che stimoleranno la vostra mente: dovrete fare disegni rapidi, inventarvi frasi, creare sondaggi e perfino scovare un imbroglione nella vostra comitiva di amici.

Grazie alla nuova promozione di Nintendo Switch Online, sarete in grado di scaricare e avviare questo titolo gratuitamente fino al 4 ottobre 2022, a patto naturalmente di essere iscritti al servizio in abbonamento.

Se non avete già installato il titolo sulla vostra console, potete rimediare da questo momento dirigendovi sulla rispettiva pagina ufficiale del Nintendo eShop, che troverete anche nell’app dedicata al servizio in abbonamento o, più comodamente, al seguente indirizzo.

Prima di lasciarvi radunare i vostri amici, ci teniamo a sottolineare che il titolo è purtroppo disponibile soltanto in lingua inglese: si tratta di un limite di cui, probabilmente, sarà necessario tenere conto nella scelta del vostro gruppo ideale.

Ricordiamo inoltre che poche settimane fa sono stati aggiunti 3 nuovi giochi gratis nel catalogo Mega Drive di Nintendo Switch Online, accessibile soltanto per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Per quanto riguarda invece il catalogo per Nintendo 64, la casa di Kyoto ha già svelato tantissime novità in arrivo in occasione dell’ultimo Nintendo Direct, ma nel lontano futuro ci sarà anche un’ulteriore sorpresa gratuita.