Nintendo Switch Online, 3 nuovi giochi gratis sono disponibili da ora a sorpresa

Da questo momento sono disponibili ufficialmente 3 nuovi giochi gratis sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: si tratta di una nuova sorpresa inaspettata, dedicata agli storici fan della console di casa SEGA.

Dopo il nuovo aggiornamento dell’app dedicata potrete infatti scoprire 3 grandi aggiunte sul catalogo della console Mega Drive, già accessibili per tutti gli utenti abbonati (se siete fan della storica piattaforma, potete prenotare il SEGA Mega Drive Mini 2 con 60 giochi su Amazon).

Per il momento, non sono dunque ancora disponibili i nuovi titoli per Nintendo 64 annunciati nel corso dell’ultimo Direct, che arriveranno soltanto nelle prossime settimane e mesi.

Grazie al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, potrete dunque iniziare a giocare senza costi aggiuntivi con Alisia Dragoon, Beyond Oasis — conosciuto anche come The Story of Thor — ed Earthworm Jim.

La nuova selezione di titoli gratuiti vi permetterà dunque di scoprire alcuni dei prodotti più apprezzati sulla console a 16-bit di casa SEGA, naturalmente senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Nella seguente clip video ufficiale pubblicata da Nintendo of America, potrete scoprire voi stessi nel dettaglio cosa aspettarvi da questi grandi capolavori del passato, qualora non abbiate mai avuto la possibilità di giocarli prima d’ora:

Three classic SEGA Genesis games have just been made available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! ☑️ ALISIA DRAGOON

☑️ Beyond Oasis

☑️ Earthworm Jim pic.twitter.com/N5ZJYayjfR — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 16, 2022

Dopo aver avviato l’applicazione dedicata a SEGA Mega Drive da Nintendo Switch Online, troverete automaticamente i nuovi giochi gratis nella parte superiore della vostra collezione, pronti per essere avviati e scoperti sia in portatile che collegati alla vostra TV.

Se non doveste averli a disposizione nel vostro catalogo, sarà necessario avviare un aggiornamento manuale dell’applicazione: basterà dirigersi alle impostazioni dell’app dal menù home della console e cercare l’update tramite l’apposita opzione. In pochissimi istanti, potrete utilizzare i vostri nuovi regali grazie al Pacchetto Aggiuntivo.

Restando in tema, tra i tanti giochi gratis annunciati nel Nintendo Direct una delle novità più interessanti è sicuramente Pokémon Stadium: tuttavia, l’aggiunta dei due capitoli ha scatenato non poche perplessità a causa dell’impossibilità di trasferire i nostri Pokémon.

Dovrebbe essere invece maggiormente apprezzato l’imminente arrivo di GoldenEye 007, che esclusivamente su Switch includerà anche la possibilità di giocare online con i vostri amici.