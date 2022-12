Nintendo Switch Online, disponibile da ora a sorpresa il nuovo gioco gratis a tempo

Da questo momento è disponibile una nuova prova a sorpresa su Nintendo Switch Online: gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno provare un nuovo gioco gratis per un’intera settimana, a partire da ora.

Si tratta di uno dei tanti vantaggi offerti per l’abbonamento sulle console ibride di casa Nintendo (trovate Switch OLED su Amazon), per il quale non sarà necessario alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Questa volta Nintendo Switch Online ha deciso di offrire in prova gratuita River City Girls, il picchiaduro a scorrimento sviluppato da WayForward e ideato come spin-off di River City Ransom, affrontabile anche in multiplayer locale.

In questo capitolo interpreterete Kyoko e Misako, fidanzate degli eroi di River City che sono stati misteriosamente rapiti: le due ragazze decideranno di lasciarsi tutto alle spalle in cerca di risposte.

Si tratta di un picchiaduro a scorrimento in 16-bit con elementi da gioco di ruolo: troverete tantissimi oggetti e abilità per potenziare le vostre eroine, incontrando anche alcuni personaggi storici del brand.

L’omaggio agli storici picchiaduro e al primo River City Ransom è stato particolarmente apprezzato dagli utenti, al punto che WayForward ha già annunciato di essere al lavoro su un sequel: in attesa di scoprirne di più, potete già provare questo primo capitolo senza alcun costo aggiuntivo.

Dopo esservi assicurati di essere attualmente iscritti a Nintendo Switch Online, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo ed effettuare il login per scaricare l’apposita versione di prova, alternativamente disponibile direttamente anche dal negozio online delle vostre console. Ricordiamo che la prova gratuita sarà disponibile da oggi 6 dicembre fino a lunedì 12 dicembre: avete dunque una intera settimana di tempo per poterlo provare e, potenzialmente, anche finire l’avventura senza alcun costo.

Nel caso voleste poi assicurarvi il titolo per sempre, segnaliamo che attualmente è in sconto al 50% su Nintendo eShop: acquistandolo sarete anche in grado di mantenere tutti i progressi svolti con la versione dimostrativa a tempo. Se prima di scaricarlo voleste scoprirne di più su questa intrigante produzione, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra recensione.

La casa di Kyoto ha dimostrato di voler puntare fortemente sul servizio in abbonamento, promettendo che Nintendo Switch Online migliorerà molto nelle prossime settimane: questa nuova intrigante proposta gratuita è sicuramente un buon inizio che sarà certamente apprezzato da diversi utenti.

Ma nelle prossime settimane saranno disponibili anche diversi titoli intriganti per la console ibrida: se avete bisogno di un piccolo ripasso, abbiamo riepilogato per voi i giochi in uscita su Nintendo Switch a dicembre.