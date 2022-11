Nintendo Switch Online migliorerà molto, parola di Nintendo

Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento per la console ibrida, ha prestato spesso il fianco a molte critiche.

Nonostante i vantaggi, che potete scoprire abbonandovi voi stessi anche tramite Amazon, non sempre i giocatori sono stati soddisfatti.

Che pur ricevendo giochi gratis con una certa frequenza, tra cui quelli che rovinano le amicizie, non sono mai stati pienamente colpiti dal servizio.

Opinione condivisa anche da Reggie Fils-Aimé, niente meno, che ha espresso la sua insoddisfazione verso Nintendo Switch Online.

Il quale sta comunque andando bene, come ha fatto notare Nintendo durante l’esposizione dell’ultimo rapporto finanziario.

Gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online hanno infatti superato i 36 milioni, con un aumento di circa quattro milioni di abbonamenti rispetto all’anno precedente.

Riguardo il futuro del servizio, il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato come l’azienda stia considerando vari modi per migliorare ulteriomente il servizio.

In una sessione di Q&A con gli investitori, al presidente Furukawa è stato chiesto come farà l’azienda a far crescere il numero di abbonati a Nintendo Switch Online:

«L’obiettivo come servizio è aiutare gli utenti a divertirsi giocando su Nintendo Switch per molto tempo, quindi stiamo valutando varie iniziative, inclusi ulteriori miglioramenti ai contenuti del servizio. Come abbiamo discusso nella presentazione di oggi, il nostro l’obiettivo è far continuare ad utilizzare l’account Nintendo per mantenere relazioni lunghe e positive con i nostri consumatori. In linea con questa strategia, consideriamo Nintendo Switch Online come la nostra iniziativa per incoraggiare i nostri utenti a continuare a divertirsi con Nintendo Switch per molti anni a venire.»

Furukawa ha anche specificato che, sebbene ci siano alcuni utenti che scelgono di non rinnovare l’abbonamento una volta scaduto, il numero di membri sta aumentando nel complesso, insieme all’aumento delle persone che giocano a Nintendo Switch e ai titoli che supportano il gioco online.

Insomma, sembra esserci margine per un vero miglioramento in ogni caso, mentre la console continuerà comunque ad offrire i suoi giochi unici come sempre.

Sempre nel report finanziario in questione, Nintendo ha svelato quali sono i 10 giochi più venduti sulla console: ecco la classifica.