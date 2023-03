Nintendo Switch Online app si aggiorna alla versione 2.5.0: ecco cosa cambia

È da poco arrivato l’ultimo aggiornamento per l’app di Nintendo Switch Online, disponibile da tempo per tutti i dispositivi iOS e Android.

Gli utenti iscritti al servizio online (lo trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) potranno quindi beneficiare di alcune piccole novità incluse durante la giornata di oggi.

Il tutto arriva a ridosso della conferma che Nintendo Switch Online ha da poco accolto ufficialmente i giochi Game Boy e Game Boy Advance nel proprio catalogo.

Come riportato anche da NL, oltre alle solite modifiche, quest’ultima versione amplia i contenuti del servizio dedicato a Splatoon 3, in particolare aggiungendo l’opzione di avere widget di gioco sulla schermata di blocco del dispositivo.

Ciò significa che da ora è possibile controllare il calendario delle fasi di gioco del terzo Splatoon senza nemmeno dover sbloccare il telefono: per molti, quindi, sarà un’opzione davvero interessante.

Per il momento, sembra che lo Stage Schedule sia l’unico widget disponibile per essere aggiunto alla schermata di blocco, mentre le opzioni Battle Logs, Current Gear e Album sono ancora vincolate alla sola schermata iniziale.

Queste funzionalità della schermata di blocco sono disponibili solo per chi è in possesso di un sistema con iOS 16 o superiore, come indicato nelle note della patch, piuttosto risicate.

Si tratta sicuramente di un’aggiunta davvero molto utile, soprattutto per chi vuole giocare nei nuovi stage inclusi nella Fresh Season 2023.

Se vi siete persi tutti gli annunci arrivati nell’ultimo Nintendo Direct, sulle nostre pagine potete trovare il recap con tutti i reveal e i trailer mostrati durante la presentazione.

Ma non solo: la finestra di lancio del nuovo modello di Nintendo Switch sarebbe stata svelata da un leak di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Infine, sul noto portale eBay potete acquistare la console Nintendo Switch OLED a un prezzo davvero imperdibile. Approfittatene prima che sia di fatto troppo tardi!