Nintendo Switch Online festeggia Halloween con 3 giochi gratis a sorpresa

Sembrava che gli omaggi di ottobre su Nintendo Switch Online fossero finiti, ma la grande N ha deciso di ricordare a tutti i suoi fan che oggi, 31 ottobre, è ufficialmente iniziata la festa più spaventosa dell'anno.

E per questo motivo, il servizio in abbonamento per le console ibride (lo trovate su Amazon) ha ritenuto opportuno regalare a tutti i suoi fan altri 3 grandi classici a tema, scelti appositamente per festeggiare questa giornata così attesa da grandi e piccini.

Si tratta di due giochi per NES e un nuovo omaggio per Game Boy: ci riferiamo a Devil World, The Mysterious Murasame Castle e Castlevania Legends, già disponibili da adesso senza costi aggiuntivi.

Non è dunque necessario avere il Pacchetto Aggiuntivo, ma solo una regolare iscrizione a Switch Online: come potete notare dal nostro elenco, i nuovi titoli sembrano essere stati scelti appositamente per celebrare Halloween.

Devil World è uno dei primi videogiochi di Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo: fu rilasciato soltanto in Giappone e in Europa, il che significa che finalmente il pubblico statunitense potrà giocarlo in via ufficiale per la prima volta.

Anche per questo non si tratta forse del gioco più famoso in catalogo, ma i fan di Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon) potrebbero riconoscere il Devil, già presente nel platform fighter come assistente evocabile in battaglia.

The Mysterious Murasame Castle è un altro action precedentemente rilasciato solo sul mercato giapponese, ma che il pubblico europeo ha imparato a conoscere grazie alla sua release su Nintendo 3DS: adesso potrà essere giocato anche su Switch Online, dopo la morte della console portatile.

Infine, ma non per importanza, potrete riscoprire Castlevania Legends su Game Boy: si tratta del primo capitolo della serie a livello cronologico e che vi permetterà di affrontare le imprese di Sonia Belmont, la prima dei leggendari cacciatori di vampiri.

Tutti i nuovi giochi gratis di Nintendo Switch Online sono disponibili da adesso: se non dovessero comparire nelle vostre relative app, sarà necessario prima aggiornarle dal menù Home.

Ricordiamo che pochi giorni fa è arrivato un ulteriore omaggio gratuito per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: si tratta del terzo capitolo di Mario Party.

Chissà che un giorno non possa esserci spazio per ulteriori console sul catalogo di Switch Online: magari perfino quelli per DS e 3DS, con l'aiuto di un misterioso dispositivo brevettato.