Nintendo Direct: tutti gli annunci e i trailer

Dopo un 2022 ricco di videogiochi, Nintendo si prepara a tagliare il nastro di questo 2023: sarà sicuramente l’anno che ricorderemo per l’arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e sembra quasi scontato immaginare che il prossimo capitolo principale della leggendaria saga sia protagonista dell’odierno Nintendo Direct.

Per il momento, però, se Zelda sembra una presenza da dare per assodata, sul resto è mistero. La casa di Kyoto è rimasta estremamente abbottonata, facendo sapere di avere in piano un Direct da 40 minuti che si concentrerà soprattutto sui giochi in arrivo su Nintendo Switch nella prima metà di questo 2023.

Le indiscrezioni sono numerose ed è difficile immaginare quali potrebbero concretizzarsi. La cosa migliore da fare, come sempre, è tenere d’occhio le pagine di SpazioGames.it per non perdere nessuna delle novità relative a questo atteso Direct, che si terrà a partire dalle ore 23.00 italiane sui canali ufficiali di Nintendo – anche localizzato nella nostra lingua, tramite i canali di Nintendo Italia.

In questa pagina, potete ritrovare tutti gli annunci e i trailer che arriveranno dal Nintendo Direct dell’8 febbraio 2023. Aggiornate pure la pagina, durante l’evento, per vedere comparire via via gli update sui titoli che saranno protagonisti della diretta.

L’appuntamento è per le ore 23.00 di questa sera.

Pikmin 4

Lo show si apre con un nuovo sguardo a Pikmin 4, che ci porta nelle placide atmosfere del gioco, svelandoci da vicino anche alcuni scorci di gameplay in cui gli iconici e adorabili personaggini del mondo Nintendo si danno un gran daffare.

L’appuntamento è stato fissato per il 21 luglio prossimo. Nintendo anticipa anche che in futuro scopriremo di più della misteriosa creatura canina mostrata nel video.

Xenoblade Chronicles 3 – DLC 3

Vediamo da vicino Masha, un nuovo personaggio in arrivo con il prossimo DLC previsto per Xenoblade Chronicles 3.

L’arrivo è fissato per il 16 febbraio.

Samba de Amigo: Party Central

Gli amanti dei giochi musicali saranno felici dell’arrivo, da parte di SEGA, di un nuovo episodio di Samba de Amigo, battezzato Party Central. Includerà oltre 40 canzoni.

Il debutto è atteso per quest’estate.

Fashion Dreamer

Sognate di diventare influencer della moda? Si direbbe decisamente il gioco che fa per voi. Arriverà nel corso di quest’anno.

Dead Cells: Return to Castlevania

Vediamo da vicino l’incontro tra Castlevania e Dead Cells in questo DLC cross-over che includerà anche delle canzoni direttamente dalla leggendaria saga.

Arriverà il 6 marzo.

TRON: Identity

Piccolo scorcio anche per TRON: Identity, dove le vostre decisioni e le alleanze che deciderete di mettere in piedi in questo mondo oscuro influenzeranno il vostro destino.

Arriva prima su Nintendo Switch, ad aprile.

Ghost Trick: Detective Fantasma

Il titolo ritorna in HD questa estate su Nintendo Switch.

Per chi se lo fosse perso, vi mette nei panni di un detective che può interagire con gli spiriti per risolvere i casi decisamente a modo suo.

DecaPolice

Questo gioco di ruolo d’azione dallo stile anime vi mette nei panni di una speciale squadra di indagini della polizia, tra personaggi umani e animali antropomorfi.

Vivace, colorato ma che sembra promettere un soddisfacente combat system, il gioco a firma Level-5 è atteso per il 2023 su Nintendo Switch.

Bayonetta Origin: Cereza and the Lost Demon

Vediamo da vicino un nuovo sguardo all’imminente spin-off della saga Bayonetta, con un video che ci porta nelle atmosfere del titolo dove controlleremo sia Chereza che Chesire.

L’appuntamento è fissato per il 17 marzo prossimo e i pre-ordini sono già in corso.

Splatoon 3

Le avventure tentacolari di Splatoon 3, il colorato shooter di casa Nintendo, sono pronte a una nuova tappa. Un trailer ci mostra infatti da vicino l’arrivo del Pass di espansione, che proporrà due ondate di contenuti.

La prima, Colorpoli, vi riporta nello scenario del primo Splatoon, con tanto di equipaggiamenti tutti nuovi e volti familiari da riscoprire nei suoi negozi. Tutte le funzionalità viste in Splatoon 3 funzioneranno anche giocando a Colorpoli e torneranno anche le Squid Sister durante gli Splatfest.

La prima ondata di questo DLC a pagamento arriverà questa primavera.

Un ulteriore teaser ci introduce invece alla Torre dell’Ordine, che promette di essere un DLC dall’atmosfera decisamente diversa – anche solo per quanto è desaturato lo scenario. Sarà il contenuto dell’ondata 2, per il cui debutto non abbiamo però ancora una data.

L’acquisto del pass di espansione sarà possibile appena terminata la diretta di oggi.

Disney Illusion Island

Questo adorabile titolo Disney in stile cartoon torna finalmente a farsi vedere. Sarà un’avventura platform in 2D con alcuni dei più celebri personaggi storici del mondo Disney e avrà anche meccaniche da metroidvania, con delle abilità che vi permetteranno di accedere aree altrimenti inarrivabili.

Viene sottolineato che tutti i personaggi si distingueranno e saranno pienamente riconoscibili per i fan – e farete anche incontri con divertenti alleati, ma pure con nemici pronti a mettervi i bastoni tra le ruote.

L’uscita è attesa per il 28 luglio 2023.

Fire Emblem Engage

La tanta ciccia di Fire Emblem Engage cresce con l’arrivo di nuovi emblemi: vedremo Hector, Soren, Camilla e diversi ulteriori protagonisti pronti ad affiancare il nostro roster nelle sue battaglie con il Drago Divino.

Il Pacchetto 2 è disponibile dalla fine dell’odierno Direct.

Harmony: The Fall of Reverie

Dontnod presenta un gioco dove il comparto narrativo sembra farlo da padrone. Si direbbe impostato come una sorta di visual novel in cui potete vedere il futuro e decidere di conseguenza, scegliendo tra le diverse ramificazioni.

Il viaggio sarà accompagnato da una colonna sonora dal compositore di Celeste. Arriverà a giugno, prima su Nintendo Switch.

Octopath Traveler II

Al termine del Direct, sarà disponibile su eShop una demo gratis con le prime ore di Octopath Traveler II. Penso che non andrò a letto fino a domattina – ci tenevo a farvelo sapere.

Il gioco debutterà il 24 febbraio.

A questo annuncio, segue una rapida carrellata che mostra alcune piccoli produzioni in arrivo, tra cui Katamary Damacy Reroll, Sea of Stars – di cui arriva a sua volta una demo dopo la presentazione – e Omega Strikers.

Etrian Odyssey Origins Collection

Il ritorno dei primi tre episodi della saga, rimasterizzati in HD per i giocatori su Nintendo Switch. Arriverà l’1 giugno 2023 e sarà anche possibile comprare singolarmente i tre giochi, se ne preferite solo uno in particolare.

I pre-ordini apriranno subito dopo la fine del Direct.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Torna finalmente sotto i riflettori dopo il rinvio e la sparizione. Un trailer ci introduce alle meccaniche di combattimento, con l’arrivo atteso per il 21 aprile 2023.

I pre-ordini aprono oggi.

Kirby’s Return to DreamLand Deluxe

C’è spazio anche per l’imminente Kirby’s Return to DreamLand Deluxe, che ci permette di recuperare quest’avventura dell’adorabile e rotondo eroe di casa Nintendo – che includerà anche una nuova storia.

Anche in questo caso, troverete una demo già questa sera su Nintendo eShop. La release è attesa per il 24 febbraio.

Nintendo Switch Online: ecco GameBoy

È tempo di GameBoy! I giochi della storica piattaforma arrivano nella libreria di classici di Nintendo Switch Online.

Al lancio sarà possibile trovare:

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II: Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Potete decidere di filtrare lo schermo in base a GameBoy, GameBoy Pocket o GameBoy Color. In futuro arriveranno anche ulteriori videogiochi.

Confermato anche in futuro l’arrivo dei giochi per Game Boy Advance, se siete abbonati con il Pacchetto Aggiuntivo. Questi saranno i giochi di lancio:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare Inc. Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

I giochi GameBoy saranno disponibile già dalla fine dell’odierno Direct.

Metroid Prime Remastered

Era nell’aria e ora è realtà: Metroid Prime torna rimasterizzato su Nintendo Switch. Questo classico, uscito su GameCube, è stato completamente rimasterizzato per mettervi nei panni di Samus direttamente in prima persona. Scansionando i dintorni con il visore della nostra eroina, dovrete vedervela con insidie di ogni genere, sfoderando le armi.

Sono stati integrati dei comandi adatti ai Joy-Con, ma se preferite potete anche usare un set di controlli che ricalca quelli di GameCube. Il lancio in digitale è previsto per oggi. La versione fisica arriverà invece il 3 marzo.

Master Detective Archives: Rain Code

Indagini ad alto tasso di demoni e soprannaturale saranno all’ordine del giorno in questo gioco, che vi chiederà di svelare misteri e raccogliere prove approfittando dei vostri… doni fuori dal comune.

L’arrivo su Switch è atteso per il 30 giugno.

Baten Kaitos I&II HD

La rimasterizzazione dei giochi usciti originariamente su Nintendo GameCube – che a quanto pare sta venendo decisamente rispolverata da Nintendo.

I due giochi arriveranno questa estate su Nintendo Switch.

PROFESSOR LAYTON and The New World of steam

Torna anche il Professor Layton, che nel prossimo capitolo affronterà un’ambientazione completamente inedita. Per ora, però, non ci è dato sapere nient’altro.

Fantasy Life: The Girl Who Steals Time

Personalizzare un’isola, esplorare, craftare, raccogliere risorse, cucinare: sembra tutto decisamente magico e rilassante in questo nuovo episodio di Fantasy Life, che sbandiera che potrai «vivere la vita che vuoi tu».

Il gioco arriverà su Switch nel corso del 2023.

Mario Kart 8 Deluxe – Pacchetto 4 dei percorsi aggiuntivi

Strutzi e l’Isola Yoshi arrivano tra le novità di questo pacchetto aggiuntivo per l’eterno Mario Kart 8 Deluxe. Il pacchetto esordirà questa primavera e il DLC si potrà comprare anche da solo, oltre che nel pass complessivo.

A seguire, una carrellata ci ricorda alcune uscite imminenti, come Blanc e Minecraft Legends.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Il piatto forte non poteva che essere lui. Il Direct si è chiuso con un oscuro trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, doppiato in italiano come il suo precursore.

Un Hyrule mai così decadente e soggiogata dalla malvagità sembra attenderci. Nuove creature, inside e l’immancabile paravela ci aspettano con pericoli così grandi che per Zelda nemmeno Link potrebbe sconfiggerli. Il nostro eroe sfoggia nuovi gadget, nuovi veicoli e conferma la grande verticalità del gioco.

«Ti prego, donagli il tuo potere» chiede Zelda, forse confermando molte delle teorie dei fan. L’uscita è attesa come già sapevamo per il 12 maggio e viene confermata una Collector’s Edition. Arriverà anche una amiibo dedicata a Link.

Dall’anteprima mostrata nel Direct, la Collector’s includerà una steelbook, un artbook, la cartuccia del gioco, delle spillette e un poster di metallo. I pre-ordini per il gioco in digitale sono aperti su Nintendo eShop.

Per oggi è tutto!

