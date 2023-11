Switch Online, nuovo gioco gratis in arrivo (è un cult N64)

Nintendo Switch Online sta per ricevere un nuovo gioco gratis per tutti gli abbonati e appartenente ancora una volta alla softeca del Nintendo 64.

Non è la prima volta che il servizio della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED su Amazon, offre grandi classici del passato.

La notizia arriva a breve distanza da un nuovo gioco gratis in prova sempre grazie a Nintendo Switch Online.

Come riportato anche da IGN US, Jet Force Gemini verrà lanciato su Nintendo Switch tramite il servizio di abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack a dicembre, come annunciato da Nintendo poche ore fa.

Per chi non lo sapesse, Jet Force Gemini è uno sparatutto in terza persona del 1999 sviluppato da Rare per N64.

Il gioco ruota attorno a una squadra di forze dell'ordine galattiche che combatte contro il cattivo insettoide Mizar.

In single-player si esplora la galassia, si combattono orde di nemici e si salva una razza di sopravvissuti. Il multiplayer prevede invece deathmatch per due o quattro giocatori.

Jet Force Gemini fa anche parte della compilation Rare Replay per Xbox One uscita nel 2015. Questo segna in ogni caso il debutto del gioco sull'ultima console di Nintendo.

Quest'anno Nintendo ha arricchito niente male la libreria N64 di Switch, recentemente con l'aggiunta di Mario Party 3 avvenuta durante il mese di ottobre.

A settembre dello scorso anno, invece, la Grande N ha annunciato un'ondata di giochi per Nintendo 64 sempre in arrivo su Nintendo Switch Online. Tra i titoli di questa ondata anche il celebre 1080° Snowboarding, il quale deve ancora essere lanciato.

