Nintendo Switch 2, la finestra di lancio sarebbe stata svelata da… un leak di Pokémon

Un nuovo sorprendente leak potrebbe aver già svelato l’uscita di una ipotetica Nintendo Switch 2, che sarebbe una versione più potente dell’attuale console e potrebbe già essere in sviluppo.

Nelle ultime settimane si sono diffuse numerose voci riguardanti l’uscita di una nuova versione della piattaforma ibrida (trovate Switch OLED su Amazon), ma in occasione dell’ultimo evento Pokémon Presents potrebbe essere emersa un’indiscrezione semplicemente incredibile.

Game Rant riporta infatti un leak diffuso sulla piattaforma 4chan e già verificato da altri insider: sebbene i leak su tale sito non si rivelino quasi mai affidabili, in questo caso le informazioni riportate hanno anticipato correttamente e precisamente tutto ciò che è accaduto durante l’evento Pokémon.

Il leak in questione ha infatti anticipato correttamente il nome dei nuovi DLC di Scarlatto e Violetto, insieme a temi e leggendari inclusi, così come l’immediata apparizione di Suicune e Virizion paradossi. Il tutto si conclude con un’anticipazione molto interessante, riguardante proprio il successore di Nintendo Switch.

L’insider dice di essere un programmatore in una compagnia di outsourcing per la serie Pokémon, concludendo il suo leak anticipando che il team starebbe lavorando a miglioramenti grafici di Scarlatto e Violetto, appositamente per i nuovi modelli di console.

Il presunto programmatore avrebbe inoltre già svelato la finestra di lancio di questa ipotetica Nintendo Switch 2, che corrisponderebbe proprio al lancio del secondo DLC di Scarlatto e Violetto, ovvero entro la fine del 2023.

