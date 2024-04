Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis in prova è un grandissimo JRPG

Nintendo Switch Online ha svelato un nuovo gioco gratis in prova per questa settimana ed è davvero imperdibile: si tratta infatti di un JRPG di grandissimo spessore.

L'iniziativa di Nintendo vi consente di provare per un bel po' di giorni uno degli ultimi giochi usciti, e di tanto in tanto torna con altre proposte.

Eiyuden Chronicle: Rising combina un'emozionante avventura, ambientata in delle antiche rovine, con la storia della rinascita di una città.

Il gioco introdurrà solo una parte dei personaggi di Eiyuden Chronicle in una storia originale e piena d'azione con fantastici elementi di costruzione per la città. Sono previsti dei vantaggi per i giocatori che collegheranno il gioco a Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Basterà semplicemente essere iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) di Nintendo per poter scaricare immediatamente questo titolo sulle vostre console Switch, senza alcun costo aggiuntivo.

La versione in prova vi permetterà di accedere a tutti i contenuti dell'edizione standard di Eiyuden Chronicle: Rising, senza dover spendere nemmeno un centesimo in più, da oggi fino al 18 aprile: avete dunque una settimana di tempo per divertirvi a vivere questa incredibile avventura.

Per poter scaricare la vostra versione in prova gratuita di Switch Online, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova" per iniziare subito il download sulle vostre console.

In alternativa, potete aprire l'applicazione dedicata a Nintendo Switch Online sulle console per essere immediatamente reindirizzati alla pagina ufficiale, così da scaricare Eiyuden Chronicle: Rising in pochi semplici step.

Se vorrete mantenere i vostri progressi dopo la prova, sarà ovviamente necessario acquistare la versione completa: segnaliamo che fino al 26 aprile potrete approfittare di uno sconto del 70%.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che pochi giorni fa si è aggiornato anche il catalogo dei giochi gratis "classici" di Nintendo Switch Online, con ben 3 nuovi giochi gratis.