Nintendo Switch Online, i giochi gratis Game Boy e Game Boy Advance sono disponibili da ora

Dopo tantissimi mesi di rumor e indiscrezioni sul tema, alla fine è arrivata la conferma ufficiale: Nintendo Switch Online accoglie ufficialmente i giochi Game Boy e Game Boy Advance nel proprio catalogo, da adesso.

Le due console portatili sono tra le piattaforme videoludiche più amate in assoluto, con un immenso catalogo in continua espansione che sarà accessibile gratis e in qualunque momento, solo per gli utenti iscritti al servizio online (lo trovate anche su Amazon).

Le prime indiscrezioni arrivarono ormai quasi un anno fa, quando trapelò che la casa di Kyoto stava testando un emulatore con diversi giochi, molti dei quali sono già stati confermati nell’ultimo Nintendo Direct.

Come ulteriore regalo a sorpresa, Nintendo ha già annunciato che tutti gli utenti iscritti al servizio Switch Online potranno già scaricare immediatamente le app dedicate su entrambe le console, anche se Game Boy Advance sarà disponibile solo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Di seguito vi riepilogheremo tutti i giochi gratis per Game Boy e Game Boy Advance inclusi al lancio, che potete rivedere nel trailer ufficiale allegato in apertura e che sono già disponibili da adesso:

Nintendo Switch Online: tutti i giochi gratis Game Boy

Alone in the Dark: The New Nightmare

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle’s Quest

Kirby’s Dream Land

Metroid II: Return of Samus

Super Mario Land: 6 Golden Coins

Tetris

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Wario Land 3

Nintendo Switch Online: tutti i giochi gratis Game Boy Advance

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Kuru Kuru Kururin

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare, Inc: Minigame Mania

Ma le sorprese non sono finite qui: il catalogo è infatti pronto ad aggiornarsi con nuovi giochi, tra i quali sono già stati anticipati The Legend of Zelda Oracle of Seasons/Ages, Pokémon Trading Card Game, Kirby Tilt ‘n’ Tumble, Metroid Fusion, Kirby and the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero e Golden Sun.

Per poter accedere ai vostri nuovi omaggi, non dovrete fare altro che dirigervi nelle apposite sezioni dedicate a Nintendo Switch Online sulle vostre console e avviare il download delle rispettive app, così da poter scoprire immediatamente un catalogo di grandi classici.

Se vi siete persi tutti gli annunci arrivati nell’ultimo Nintendo Direct, sulle nostre pagine potete trovare il recap con tutti i reveal e i trailer mostrati durante la presentazione.

Il reveal dei nuovi giochi gratis Game Boy arriva a poche settimane da un ultimo grande omaggio: uno degli sparatutto più iconici è infatti disponibile senza costi aggiuntivi sul Pacchetto Aggiuntivo.