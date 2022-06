Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 14.1.2: ecco cosa cambia

Da questo momento è possibile scaricare l’aggiornamento 14.1.2 su Nintendo Switch: la casa di Kyoto nelle scorse ore ha infatti rilasciato a sorpresa una nuova patch correttiva.

La patch è disponibile come di consueto su tutti i modelli della famiglia della console ibrida, incluso naturalmente anche Switch OLED (che potete acquistare in offerta su Amazon) e servirà a migliorare alcune funzionalità nascoste della console.

Il nuovo aggiornamento della console è stato dunque lanciato quasi due mesi dopo l’ultima versione firmware, ma segnaliamo fin da subito a tutti gli utenti di non aspettarsi grandi novità, dato che si tratta esclusivamente di una patch correttiva.

Il changelog ufficiale fa infatti riferimento soltanto a «miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza degli utenti», una dicitura a cui i fan Nintendo sono, ormai, piuttosto abituati.

Il dataminer OatmealDome ha voluto però analizzare approfonditamente l’ultima patch per Nintendo Switch, svelando così a tutti gli utenti cosa cambierà effettivamente dopo aver installato la patch 14.1.2 (via Nintendo Life).

Sembra che la patch abbia infatti applicato dei correttivi ad alcuni componenti del sistema operativo, oltre ad aver aggiunto un nuovo termine come parolaccia non consentita nell’apposito vocabolario interno:

[Nintendo Switch Firmware Update]

Version 14.1.2 has been released.

– The following internal OS components have been updated: bus, Bluetooth, package2. (bug fixes?)

– A misspelled version of Adolf Hitler’s name (“hdolfaitler”) was added to the bad words list for all languages.

— OatmealDome (@OatmealDome) June 14, 2022