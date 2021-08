Nintendo Switch ha un nuovo fan, e viene direttamente da Hollywood

Nintendo Switch ha riscosso un successo al di là di ogni più rosea aspettativa, e ha da tempo conquistato nutrite schiere di appassionati.

La console ibrida della casa di Kyoto ha anche qualche ammiratore insospettabile, e stavolta si tratta di un volto noto di Hollywood.

La Grande N sta comprensibilmente cavalcando il trionfo conseguito dal suo ultimo hardware, e ha appena presentato una nuova edizione di Switch Lite.

Il periodo estivo è quello giusto per annunciare tanti nuovi titoli da godersi in assoluta comodità (e portabilità) e Nintendo ne ha svelati ben 13.

Il nuovo, involontario, “testimonial” di Nintendo Switch è Brendan Fraser, attore noto per aver intrepretato Rick O’Connell nei tre film della serie La Mummia diretti da Stephen Sommers e Rob Cohen.

L’occasione per assistere a questo inaspettato connubio è stata una chiamata su Zoom iniziata senza che l’attore se ne accorgesse, talmente era preso dalla sua partita con l’ibrida della Grande N.

Come mostrato nel seguente video, Brendan Fraser stava aspettando che la call con lo youtuber Scott Lawrence iniziasse, ma un eccesso di concentrazione non gli ha consentito di accorgersi in tempo della notifica (via GamingBible):

Una volta avviato il collegamento, Lawrence ha tentato di attirare l’attenzione di Fraser, il quale ha risposto con un cenno inequivocabile per chiedere il classico “secondo” per terminare la partita.

La pausa apparentemente interminabile è stata interrotta da una voce fuori campo che ha tentato di riportare l’attenzione dell’attore sulla chiamata, da riprendere «appena Brandon sarà pronto».

La passione dell’attore per Nintendo Switch è apparsa davvero travolgente e sembra che per lui nulla sia più importante di terminare (si spera nel migliore dei modi) una partita in corso.

In attesa del lancio di Switch OLED, abbiamo provato la console e raccolto le nostre opinioni in un video che non potete perdervi se avete ancora qualche domanda aperta sulla nuova versione.

Se invece non possedete ancora una console del genere e vi state arrovellando su quale scegliere, questo confronto tra Steam Deck e Nintendo Switch vi toglierà molti dubbi.

Infine, se sperate che Xbox Game Pass arrivi sull’ibrida della Casa di Kyoto, è giunto il momento di ricredervi definitivamente.