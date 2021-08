Switch OLED vi ha deluso? Nintendo svela una nuova edizione

In seguito all’annuncio di Nintendo Switch OLED, buona parte della community si è trovata davanti a una piccola delusione, tanta era l’attesa per una fantomatica Switch Pro.

Adesso, a distanza di pochi mesi dal lancio della nuova versione, anche Nintendo Switch Lite è pronta a rifarsi il trucco grazie a un’edizione dedicata ai Pokémon.

Intanto è stato appena svelato il nuovo gioco gratis (pubblicato da Xbox) destinato a tutti gli iscritti a Nintendo Switch Online, disponibile in prova per tutta la settimana.

Se vi state ancora arrovellando sui motivi del nulla di fatto relativo a Switch Pro, prendere in considerazione le vendite di Switch Lite potrebbe essere un ottimo punto di partenza.

La nuova edizione di Switch Lite verrà lanciata il 5 novembre, a poco meno di un mese dal debutto del modello OLED, atteso per l’8 ottobre.

A campeggiare sulla parte posteriore della console troveremo Dialga e Palkia, due Pokémon leggendari rispettivamente di tipo Acciaio/Drago e Acqua/Drago.

Come avvenuto per l’edizione dedicata a Zacian e Zamazenta, anche in questo caso la colorazione dei tasti subirà una variazione, stavolta verso il nero, una differenza netta con il bianco delle colorazioni Lite standard.

Potete ammirare la console in tutta la sua bellezza nell’immagine sottostante (via NintendoEverything):

La nuova Switch Lite arriverà poco prima del lancio di Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente, entrambi attesi sulla console ibrida il 5 novembre.

Si tratta di un pezzo immancabile nella collezione di ogni appassionato della Grande N e delle creature di Game Freak.

