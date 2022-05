Metroid Dread è un successo totale, ha battuto anche Metroid Prime

Quello di Metroid Dread è stato un ritorno molto atteso, e di grande successo a quanto pare, perché ha venduto tantissimo.

L’esclusiva Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, ha chiuso in maniera esplosiva la saga dei videogiochi 2D di Samus.

Già nei primi tempi abbiamo notato quanto Metroid Dread stesse diventando un trionfo, arrivando ad ottenere un risultato impensabile.

Un gioco che ha fatto discutere anche per la sua presunta difficoltà eccessiva, a cui il team di sviluppo ha risposto con un aggiornamento che lo rende… più difficile.

Metroid Dread sta superando tantissimi obiettivi e record e, a quanto pare, è diventato il videogioco di Metroid più venduto di sempre.

Nintendo ha rivelato che il gioco per Nintendo Switch, già fortemente amato dalla critica, è riuscito a vendere 2.9 milioni di copie a marzo 2022, battendo anche Metroid Prime, come riporta VGC.

Il capolavoro per GameCube è uscito molti anni fa, pertanto recuperare dati di vendite precise è complicato. Ma nessun titolo del franchise ha venduto più di 3 milioni di unità e lo stesso Prime, nel 2007, era stato segnalato come a quota oltre 2 milioni di unità.

Un successo davvero imperioso, che non sfigura per nulla di fianco agli altri titoli più recenti per Nintendo Switch. Merito anche del grande supporto durante il lancio con una campagna marketing importante.

Secondo i dati di GfK, Dread ha goduto del più grande lancio di sempre della serie nel Regno Unito. Sebbene le copie fisiche siano state leggermente al di sotto degli altri lanci del franchise, le vendite digitali, che non vengono contabilizzate, probabilmente hanno spinto questo numero ben oltre il record precedente.

E mentre Metroid Prime 4 è scomparso, qualcuno ha creato la sua versione next-gen del primo capitolo.

Gli autori di Metroid Dread sono già al lavoro su un altro progetto: ecco i primi dettagli del prossimo titolo di MercurySteam.