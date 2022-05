Nintendo Switch: i migliori giochi in offerta a meno di 5 euro

Per salutare l’arrivo del mese di maggio e della bella stagione, nei giorni scorsi Nintendo ha lanciato sul suo Nintendo eShop degli sconti su oltre mille videogiochi tra quelli presenti nel catalogo digitale.

Il nostro Valentino Cinefra vi ha dato un primo resoconto dei nomi più rilevanti tra quelli in offerta, ma in questo articolo facciamo il punto su quelli che sono i migliori giochi che potete acquistare spendendo meno di 5 euro, grazie alle offerte in corso.

I giochi sono destinati a Nintendo Switch, la console ibrida – che potete trovare su Amazon con consegna rapida – che ben si lega alla fruizione di piccole e grandi perle, dal panorama indipendente alle produzioni firmate proprio dalla casa di Kyoto.

Vediamo allora insieme alcune delle proposte più interessanti che potete trovare ora in sconto, spendendo davvero pochissimo.

Nintendo Switch OLED

I migliori giochi a meno di 5 euro su Nintendo eShop

LUMO a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Scott Pilgrim vs The World a 4,90€ (anziché 14,99€)

a 4,90€ (anziché 14,99€) Among Us a 3,21€ (anziché 4,29€)

a 3,21€ (anziché 4,29€) GRIS a 4,24€ (anziché 16,99€)

a 4,24€ (anziché 16,99€) Rogue Legacy a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Deponia a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Goodbye Deponia a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Chaos on Deponia a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Deponia Doomsday a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Silence a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Torchlight II a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Don’t Starve a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Child of Light a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) AER Memories of Old a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Castlevania Anniversary Collection a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Syberia 1 e 2 a 2,44€ (anziché 34,99€)

a 2,44€ (anziché 34,99€) Valiant Hearts: The Great War a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Dragon Quest a 3,24€ (anziché 4,99€)

a 3,24€ (anziché 4,99€) The Suicide of Rachel Foster a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) The Long Journey Home a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Trine a 3,74€ (anziché 14,99€)

a 3,74€ (anziché 14,99€) Trine 2 a 4,24€ (anziché 16,99€)

a 4,24€ (anziché 16,99€) Trine 3 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) UNO a 3,99€ (anziché 9,99€)

a 3,99€ (anziché 9,99€) Peaky Blinders: Mastermind a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Okunoka a 1,99€ (anziché 7,99€)

a 1,99€ (anziché 7,99€) The Flame in The Flood: Complete Edition a 2,99€ (anziché 14,99€)

Potete consultare l’elenco completo dei giochi in offerta a meno di 5 euro anche accedendo direttamente a questo link, che rimanda a Nintendo eShop. Vi ricordiamo che potete inoltre vedere i giochi in sconto direttamente dall’applicazione di eShop sulla vostra console.

Per rimanere in tema di Nintendo Switch, nei giorni scorsi abbiamo anche pubblicato una pratica guida per i neofiti della console di casa Nintendo, che potrebbero essere indecisi tra il modello standard e quello OLED: abbiamo evidenziato le differenze e per chi potrebbero (o non potrebbero) essere vantaggiose, in modo da rendervi più semplice la decisione. Potete saperne di più su OLED anche consultando la video recensione completa della console.

Una volta scelto il modello, sentitevi liberi di approfittare delle nostre segnalazioni per i giochi sotto i 5 euro e di segnalare altri sconti che avete adocchiato e che non compaiono nel nostro elenco.