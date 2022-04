Nintendo Switch vs OLED: differenze e quale scegliere

Sempre estremamente venduta e con una libreria di videogiochi in costante espansione, nel 2021 Nintendo Switch ha visto arrivare sul mercato anche il Modello OLED, una nuova variante (qui la video recensione completa) che ha cambiato alcune dotazioni hardware della console – senza modificare però la potenza di calcolo.

Non si tratta, insomma, di un’operazione affine a quelle che vedemmo nel passare da Nintendo 3DS al più potente New Nintendo 3DS: in questo caso, infatti, le due console mantengono la stessa potenza, ma OLED ha alcune caratteristiche aggiuntive che potrebbero farvi comodo.

Se vi state avvicinando al mondo della casa di Kyoto e state vivendo il vostro dubbio tra Nintendo Switch vs OLED, vediamo in questo articolo quali sono le differenze, cosa cambia tra i due modelli e quale dovreste scegliere per le vostre necessità.

In bianco Switch OLED, in rosso e blu Switch. Notare le cornici del display

Nintendo Switch vs OLED: specifiche tecniche

Come dicevamo, la potenza delle due console è immutata. Cambia, però, il display, che sul nuovo modello è più grande ed è ovviamente OLED. Di seguito, l’elenco completo delle specifiche fianco a fianco per Switch vs OLED.

Switch Switch OLED Display 6,2″ LCD 7″ OLED Risoluzione 1280 x 720 1280 x 720 Dimensioni 102 x 239 x 13,99 mm 102 x 242 x 13,9 mm Peso 297 grammi 320 grammi Archiviazione 32 GB (espandibili) 64 GB (espandibili) Chipset Nvidia Tegra X1 Custom Nvidia Tegra X1 Custom Connettività USB-C, jack audio 3,5 mm, microSD USB-C, jack audio 3,5mm, micro SD, porta LAN Batteria Tra 4,5 e 9 ore Tra 4,5 e 9 ore Joy-Con estraibili √ √ Collegamento a TV √ √

Le differenze più evidenti nelle specifiche tra un modello e l’altro sono, quindi:

Display : Switch OLED ha un display OLED (colori più vividi, neri più profondi) leggermente più grande, con cornici rifinite in modo più raffinato.

: Switch OLED ha un display OLED (colori più vividi, neri più profondi) leggermente più grande, con cornici rifinite in modo più raffinato. Archiviazione: l’archiviazione interna raddoppia su Nintendo Switch OLED rispetto al modello standard.

Switch vs OLED: differenze e cosa cambia

Ci sono in realtà anche altre differenze, non immediatamente visibili nella scheda tecnica, tra il modello base di Nintendo Switch e la nuova versione OLED.

Nello specifico, parliamo di:

Stand posteriore : la normale Nintendo Switch ha un piccola gamba sul retro che permette di sorreggerla per poggiarla magari su un tavolo mentre si gioca. Su OLED, questo diventa un vero e proprio supporto che si estende per tutto l’asse orizzontale della console, permettendo in modo molto comodo di poggiarla anche sulle proprie gambe.

: la normale Nintendo Switch ha un piccola gamba sul retro che permette di sorreggerla per poggiarla magari su un tavolo mentre si gioca. Su OLED, questo diventa un vero e proprio supporto che si estende per tutto l’asse orizzontale della console, permettendo in modo molto comodo di poggiarla anche sulle proprie gambe. Porta LAN : se giocate anche online, sappiate che Switch OLED ha una porta LAN nella sua base dock, che è invece assente nel modello standard, con cui è possibile connettersi online solo in Wi-Fi.

: se giocate anche online, sappiate che Switch OLED ha una porta LAN nella sua base dock, che è invece assente nel modello standard, con cui è possibile connettersi online solo in Wi-Fi. Audio migliorato: tra le altre cose, OLED è dotata di altoparlanti stereo che rendono più cristallina la resa dell’audio. Se non giocate usando delle cuffie collegate alla porta jack da 3,5 mm, potrebbe essere una caratteristica importante per voi.

In definitiva, quindi, le differenze tra le due console sono le seguenti:

Switch Switch OLED Display 6,5″ LCD 1280×720 7″ OLED 1280×720 Archiviazione 32 GB espandibile 64 GB espandibile Collegamento internet Wi-Fi Wi-Fi e porta LAN Stand Sottile sul retro, due posizioni Lungo tutto il retro, più inclinazioni

Che giochi ci girano

La risposta è in questo caso molto semplice: i giochi su Switch e OLED sono esattamente gli stessi. La libreria di giochi a cui è possibile accedere è esattamente la stessa su entrambe le console, quindi non preoccupatevi di perdere qualche gioco perché aveva scelto un modello piuttosto che un altro.

Oltretutto, sia Switch che Switch OLED permettono di scollegare i Joy-Con dal corpo della console (i controller ai lati dello schermo), quindi è anche possibile giocare con entrambe ai titoli che utilizzano i sensori di movimento, come 1-2-Switch o Nintendo Switch Sports.

Prezzo: Switch vs OLED

Per quanto riguarda il prezzo di listino, OLED ha un costo leggermente più alto rispetto alla normale Nintendo Switch. Nello specifico:

Nintendo Switch : 299,99 euro (la trovate su Amazon)

: 299,99 euro (la trovate su Amazon) Nintendo Switch OLED: 349,99 euro (la trovate su Amazon)

La differenza di prezzo è dovuta alle differenze che abbiamo già analizzato: l’archiviazione superiore, le finiture in materiali più pregiati sui bordi dello schermo e, ovviamente, il display OLED più grande e sensibilmente più bello da vedere rispetto a quello del modello standard.

Perché scegliere Switch

Ci sono diversi motivi per cui, presa nota di tutte le differenze e le peculiarità dei due modelli, si dovrebbe scegliere di acquistare Nintendo Switch.

Partiamo dal prezzo. Il modello è più economico, ma non toglie niente all’esperienza che si può avere con i giochi che si deciderà di acquistare. Risparmiando qualcosa, potete godervi titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild allo stesso identico modo sia su Switch che sul modello OLED.

La console in questa versione, però, è raccomandata soprattutto se non giocate tanto in modalità portatile e non avete bisogno dell’ethernet. Se la vostra idea è soprattutto quella di giocare tenendo la console collegata al televisore, non ha nessun senso che spendiate più soldi per un display OLED che non usereste praticamente mai.

Sareste avvantaggiati dalla porta LAN sulla base della console in caso giochiate online, che manca sul modello standard: tuttavia, se giocate soprattutto offline si tratta di un plus che è ininfluente per la vostra scelta.

Perché sceglierla

Costa di meno

È più leggera

Per chi gioca soprattutto sulla TV

Per chi non gioca molto online e non è interessato quindi alla porta LAN

Nintendo Switch OLED nella nostra redazione

Perché scegliere Switch OLED

Senza girarci intorno, Nintendo Switch OLED è il miglior modello di Switch sul mercato, senza alcun timore di smentita. Le sue finiture, l’attenzione riposta nel suo design e soprattutto lo splendido display OLED ne fanno un oggetto del desiderio soprattutto per chi gioca anche in portabilità e quindi si godrebbe lo schermo migliorato.

Inoltre, il nuovo stand posteriore fa un balzo in avanti notevole rispetto a quello del modello standard: è stabile, robusto, permette di scollegare i Joy-Con, poggiarsi Switch sulle gambe e giocare comodamente perfino a letto, senza affaticare mai le braccia per tenere in alto la console. Significa che il problema del peso maggiore, rispetto alla standard, sparisce.

In questo modello trovate anche un audio stereo migliorato, utile per chi non gioca con collegate delle cuffie. Se, infine, giocate anche a titoli online, come Splatoon 2 o Mario Kart 8 Deluxe, la presenza della porta LAN sulla base (che è più elegante nel design rispetto a quella standard) vi permette di avere una connessione stabile e di giocare senza le preoccupazioni che a volte può dare invece il WiFi.

Perché sceglierla

È la miglior Switch sul mercato

Ha un display straordinario

Il nuovo stand posteriore è comodissimo

Audio stereo migliorato

Ha una porta LAN sulla base

Speriamo che la nostra pratica guida vi abbia aiutati a scegliere quale sia il modello di Nintendo Switch più adatto alle vostre esigenze. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a porli alla nostra redazione nei commenti!