Nintendo eShop Saldi di Primavera: le migliori offerte tra i 1000+ giochi in sconto

Cosa c’è di meglio che un bel titolo action da giocare in primavera? Secondo Nintendo, che su eShop lancia i suoi Saldi di Primavera, probabilmente niente.

Gli sconti sulla piattaforma digitale di Nintendo, per cui potete farvi trovare pronti con una bella ricarica su Amazon, sono sempre ben accetti, soprattutto quando coinvolgono dei titoli molto importanti.

Giusto un mese fa ci siamo potuti godere una grande selezione di videogiochi indie in offerta. Una promozione che, la prossima volta, vi consigliamo di non lasciarvi scappare.

E se volete recuperare The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tra i tanti per Nintendo Switch (qui la nostra recensione), probabilmente vi conviene prepararvi a visitare subito l’eShop nei prossimi giorni.

Nelle prossime settimane preparatevi ai Saldi Primavera Action, in cui oltre 1000 videogiochi per Nintendo Switch saranno scontati fino al 63%. I saldi su Nintendo eShop inizieranno giovedì 28 aprile alle 15:00 e termineranno domenica 8 maggio alle 23:59.

Una promozione curiosamente legata ai titoli più frenetici tra quelli presenti sulla console ibrida di Nintendo. Come sapete, i videogiochi Nintendo first party non calano spesso di prezzo, ma stavolta ci sono offerte davvero golose.

Sono tantissimi i giochi in offerta ma, senza nulla togliere agli altri, ce ne sono alcuni che vi consigliamo davvero di tenere d’occhio.

Ecco le migliori offerte di Nintendo eShop per i Saldi Primavera Action, che trovate per intero sul sito ufficiale:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Nintendo sconto 33% Super Mario Odyssey Nintendo sconto 33% The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesda Softworks sconto 50% Mario + Rabbids® Kingdom Battle Ubisoft sconto 63% Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition Nintendo sconto 50% Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle Nintendo sconto 33% FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster SQUARE ENIX sconto 50% BioShock: The Collection Take-Two Interactive sconto 60% Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition BANDAI NAMCO Entertainment sconto 50% Fire Emblem: Three Houses Nintendo sconto 33%

Insieme a titoli notevoli come il già citato Zelda, Super Mario Odyssey e Fire Emblem: Three Houses (e pass di Espansione), vi segnaliamo anche il bundle Bayonetta + Bayonetta 2.

Non tanto per il gioco in sé che ha già molti anni alle sue spalle, ma per il fatto che è la prima volta che viene scontato all’interno dell’eShop.

Tutti videogiochi che metteranno a dura prova anche i più coriacei dei Joy-Con a suon di combo e momenti di azione pura. Nella speranza che non si rompano e finiscano in centri assistenza come questi.

Per le altre notizie dal mondo Nintendo, sappiate che il film di Super Mario è ancora molto lontano. La pellicola salta il 2022, ma ora abbiamo la data di uscita ufficiale.