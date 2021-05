Dying Light 2: Stay Human, novità, trailer e data di uscita (ufficiale)

Dying Light 2 è un gioco dallo sviluppo lungo e travagliato: annunciato originariamente nel 2018, negli ultimi anni le notizie sul gioco si sono fatte sempre più rade.

In molti hanno infatti temuto che il sequel del gioco Techland fosse stato cancellato, sebbene gli sviluppatori hanno più volte assicurato che il progetto era vivo e vegeto.

Non ha di certo aiutato la perdita dello scrittore Chris Avellone, in seguito alle accuse di molestie che lo avevano coinvolto.

Ora, come ampiamente preannunciato dallo stesso team di sviluppo, è stato finalmente confermato ufficialmente quando Dying Light 2: Stay Human (questo il titolo ufficiale) vedrà la luce sugli scaffali dei negozi.

Il gioco arriverà infatti il prossimo 7 dicembre 2021, non slittando quindi al prossimo anno come ipotizzato da un gran numero di giocatori e addetti ai lavori.

L’avventura sarà ambientata 20 anni dopo gli eventi del primo gioco, come confermato dagli sviluppatori nel format Dying 2 Know. La pandemia ha portato a conseguenze disastrose e la fuga di un virus dai laboratori ha portato al caos alla fine del 2023.

Il protagonista Aiden Caldwell sarà chiamato a sopravvivere in questo open-world ostile, scegliendo bene con chi allearsi e chi invece tenere alla larga. Esplorare le locazioni di notte sarà ovviamente diversamente pericoloso rispetto ad attraversare le lande di giorno.

Gli sviluppatori stanno puntando molto sul personaggio principale, tanto da donargli una personalità forte e concreta. Chiaramente, Aiden sarà dotato di grandiose abilità parkour, che lo indurranno a cogliere indizi visivi senza mai fermarsi tra un palazzo e l’altro.

La mappa principale sarà divisa in due macro zone, a loro volta divise in varie sottosezioni tutte da esplorare e in cui «restare umani».

È stata annunciata anche la Dying Light Platinum Edition per PC, PlayStation 4 e Xbox One, la versione definitiva del titolo del 2015 con tutti i contenuti e DLC aggiuntivi usciti finora.

Dying Light 2 vedrà la luce sia su console old-gen che su piattaforme di attuale generazione (ossia PS5 e Xbox Series X). Nel corso dei prossimi mesi verranno svelati ulteriori dettagli sul gioco.

Il lungo silenzio e la mancanza di informazioni concrete avevano fatto temere che il gioco forse finito nel cosiddetto «development hell», ossia il termine con cui si indica un progetto finito in un ciclo di sviluppo senza fine, privo di segnali di crescita effettiva.

A quanto pare, così non è stato: a marzo Techland ha infatti confermato che l’unico, vero problema è stato un annuncio avvenuto troppo presto, cosa questa che ha creato non pochi grattacapi al team.

Vi ricordiamo anche che alcuni mesi fa abbiamo pubblicato su queste stesse pagine un articolo riassuntivo contenente tutto ciò che sappiamo finora sul gioco.