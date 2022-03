Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 14.0.0 (ed è importante)

Nintendo ha appena annunciato di aver pubblicato ufficialmente l’aggiornamento 14.0.0 per tutte le console Switch: questa volta non si tratta dunque di una semplice patch di routine, ma di un update decisamente più significativo.

Il nuovo aggiornamento di Nintendo Switch ha infatti introdotto delle importanti modifiche al software di sistema, aggiungendo finalmente una delle feature più richieste fin dal lancio.

Un update ben diverso dunque dalle semplici manutenzioni che miglioravano la stabilità del sistema, ma una nuova versione che i fan dovrebbero scaricare il prima possibile.

Con la patch 14.0.0 sono arrivate ufficialmente le cartelle, utilizzabili per catalogare facilmente tutti i software scaricati in diversi gruppi in base ai diversi generi o preferenze degli utenti.

La nuova feature è stata intitolata «Gruppi» ed è possibile utilizzarla accedendo alla categoria «Tutti i software» scorrendo a destra in fondo al vostro menù Home principale, premendo successivamente il pulsante L sul vostro controller: ricordiamo che questa opzione comparirà nelle vostre schermate solo se avrete scaricato o utilizzato almeno 13 software.

Questo significa che le cartelle non appariranno nella schermata principale, ma renderanno più semplice individuare il vostro software preferito dalla vostra raccolta completa: sarà possibile creare fino a 100 gruppi in totale, che potranno includere 200 giochi a testa.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including a new feature to create groups for software on the console.

More information: https://t.co/RuNTfgEKBl pic.twitter.com/UFiwuOc1fw

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 22, 2022