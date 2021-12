Nintendo Switch punta Wii e PS1: oltre 100 milioni di console vendute

Nintendo Switch è sicuramente una delle console di maggior successo di sempre: la piattaforma della casa di Kyoto ha infatti conquistato una grande fetta di pubblico grazie alla sua rivoluzionaria natura ibrida, che trasforma la console casalinga in una piattaforma portatile.

Il lancio del modello OLED e le vacanze natalizie hanno contribuito a rendere il successo di Nintendo Switch ancora maggiore: stando agli ultimi dati diffusi, sembrerebbe che ormai manchi davvero poco perché possa diventare la migliore home console della grande N.

Per rendere l’idea di quanto sia stata popolare come regalo di Natale, basta ricordare che, come la stessa azienda aveva previsto, i server dell’eShop sono addirittura crashati per via dell’eccessivo traffico di utenti.

Un numero di vendite tali da aver portato la console ibrida a mettere nel mirino proprio i risultati ottenuti da Nintendo Wii: un obiettivo già noto dopo aver sorpassato 3DS e che sta finalmente per essere completato.

Le ultime stime di vendita segnalate da VGChartz (via TheGamer) hanno infatti segnalato che Nintendo Switch è stata la settima console a tagliare il traguardo delle 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Prima della console ibrida, le uniche altre console a riuscire in questa impresa sono state PlayStation 2, Nintendo DS, Game Boy, PlayStation 4, PlayStation 1 e Nintendo Wii: questo significa che Nintendo Switch è già diventata la quinta console casalinga più venduta di sempre.

Durante l’ultima settimana pare che Switch sia riuscita a vendere ben 1.314.674 di unità, portando così il risultato complessivo in tutto il ciclo vitale a 100.72 milioni di console vendute in tutto il mondo.

Nintendo Wii si è invece fermata a 101.53 milioni di unità: considerando che ci si aspetta che Switch possa durare per tanti altri anni, grazie anche al recente lancio del modello OLED, è molto probabile che nei prossimi mesi riuscirà a diventare la miglior console casalinga Nintendo di sempre e battere la rivoluzionare piattaforma che popolarizzò il motion control.

E ben presto, anche PS1 potrebbe essere superata dall’impressionante console ibrida, dato che la storica console Sony si fermò a 102.50 milioni di unità vendute.

Secondo la casa di Kyoto, il 2022 potrebbe però diventare un anno problematico per acquistare Switch a causa della crisi dei semiconduttori: non resta da vedere se effettivamente ci saranno complicazioni per il raggiungimento di nuovi record.