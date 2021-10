Metroid Dread già scontato per Nintendo Switch su Amazon

Metroid Dread segna il ritorno della bella (e letale) Samus Aran con un nuovo capitolo della serie ambientato dopo gli eventi raccontati in Metroid Fusion. Nonostante sia stato lanciato solo pochi giorni fa, segnaliamo ai nostri lettori che, nel caso non avessero acquistato il titolo direttamente al lancio, è ora giunto il momento giusto! Infatti, Metroid Dread è già acquistabile a prezzo scontato sul noto portale e-commerce Amazon, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo ed effettuare subito l’ordine!

In Metroid Dread, Samus si troverà ad indagare su una misteriosa trasmissione inviata dalla Federazione Galattica sul pianeta ZDR. Purtroppo, scoprirà ben presto che il pianeta è invaso da pericolose forme di vita aliene e creature meccaniche, alle quali dovrà sopravvivere.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «la nuova avventura di Samus sembra quasi non curarsi del tempo trascorso e riprendere il filo dove lo aveva lasciato, riavvolgendo quanto MercurySteam fece su Metroid: Samus Returns e stendendo un tappeto rosso a chi ama le caratteristiche tradizionali della storica saga Nintendo – qui tornate all’ennesima potenza, in una struttura che riesce sia a non tagliare fuori nessuno, sia a concedere la giusta libertà e il giusto livello di sfida ai veterani della Federazione Galattica».

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori titoli per Nintendo Switch in commercio risparmiando. Infatti, Metroid Dread viene proposto a 59,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 49,99€, con uno sconto del 17%!

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Acquista ora Metroid Dread a 49,99€ invece di 59,90€ , sconto del 17% «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon