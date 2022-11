Nintendo pensa già a “Switch 2”: Miyamoto svela cosa potremo aspettarci

Sebbene non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale riguardante una nuova console, pare che Nintendo abbia già le idee molto chiare su quello che dovrà essere in grado di fare una eventuale “Switch 2“, che dovrà puntare su alcuni aspetti in particolare.

In occasione della pubblicazione degli ultimi risultati finanziari, il director Shigeru Miyamoto ha infatti commentato l’evoluzione degli hardware negli ultimi anni, sottolineando le grandi capacità di Nintendo Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon) e quello che sarà possibile fare con una futura periferica.

Come riportato da VGC, il papà di Super Mario intende continuare a puntare fortemente sulla retrocompatibilità, un aspetto su cui la casa di Kyoto ha investito fortemente soprattutto con le precedenti console. Il che, ovviamente, non escluderà anche ulteriori sorprese in arrivo.

I fan ricordano con molta nostalgia la Virtual Console, oggi sostituita dalle proposte incluse nell’abbonamento Nintendo Switch Online: il director ha spiegato le problematiche nel riproporre giochi usciti in passato su nuove piattaforme, spiegando anche perché “Switch 2” non avrà questo tipo di problema e, soprattutto, come mai non è stato possibile riproporli tutti sull’attuale console ibrida.

Miyamoto spiega infatti che la Virtual Console fu disegnata tenendo in mente anche nuovi hardware: se l’architettura di base rimane invariata, allora anche i giochi retrocompatibili non avranno problemi a essere disponibili sulle periferiche successive.

Il vero problema subentrato riguardava la licenza stessa dei giochi: il director spiega che Nintendo ha deciso di aggiungere gradualmente soltanto i titoli di cui riescono ad assicurarsi i diritti. In ogni caso, anche per la prossima console non ci saranno problemi per la retrocompatibilità, grazie all’evoluzione della tecnologia che ha reso molto più facile la loro implementazione.

Ma un aspetto più affascinante dell’intervista è sicuramente la menzione a una nuova console, che include anche una breve anticipazione di ciò che potremo aspettarci da una ipotetica “Nintendo Switch 2”:

«La forza di Nintendo è nel creare nuove esperienze videoludiche: quando in futuro rilasceremo nuovo hardware, vorremmo mostrarvi videogiochi unici che non potevano essere creati con hardware pre-esistente».

La casa di Kyoto ci ha abituato costantemente a proporre esperienze uniche e, spesso, innovative per il mercato: il voler sottolineare che debbano essere unici e che sia necessario nuovo hardware sembrerebbe un indizio verso la creazione di un modello di gioco differente. Oppure, più semplicemente, potrebbe essere semplicemente un riferimento al fatto che la nuova console sarebbe comprensibilmente più potente.

Per il momento, non abbiamo alcun dettaglio o annuncio ufficiale su una nuova console di casa Nintendo, ma stando alle parole di Shigeru Miyamoto potremmo aspettarci un supporto alla retrocompatibilità — possibilmente anche con gli attuali giochi Switch — e un modello più performante.

Indizi che sembrerebbero portarci verso l’esistenza di una nuova console vera e propria, per il quale sono arrivati indizi non solo da Nvidia ma, più recentemente, perfino da alcuni sviluppatori di Pokémon.

Resta naturalmente da capire se si tratterà di un modello “Pro” o di un successore vero e proprio: ricordiamo che diverse indiscrezioni parlavano di una probabile retrocompatibilità, feature che sembrerebbe adesso essere stata confermata dallo stesso Miyamoto. Ovviamente, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in assenza di ulteriori commenti.