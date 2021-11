Nintendo guadagnò 200 milioni in un anno, con un eroe impensabile

Nintendo ha ormai un numero di brand e personaggi iconici molto vasto, e alcuni dei quali sono famosi anche ben fuori dai videogiochi.

Basti pensare al solo Mario, che per conto suo rappresenta un personaggio iconico per il mondo dei videogiochi in generale.

Talmente che, ormai lo sapete, sarà interpretato al cinema da Chris Pratt, il quale lavorerà a stretto contatto con Shigeru Miyamoto per garantire la fedeltà al personaggio.

Mentre il suo doppiatore ha commentato la vicenda, non mandandole certo a dire per quanto riguarda il ruolo che (non) avrà nei confronti del film.

Ma oggi vi raccontiamo di quando Nintendo incassò qualcosa come 200 milioni di dollari dal merchandise di un singolo personaggio, che non è Mario a sorpresa.

È Kirby, che recentemente abbiamo visto protagonista all’interno di Super Smash Bros. Ultimate, è che in passato Nintendo voleva far diventare una star.

Era il 2002 e, come scoperto da un utente su Twitter tramite un giornale dell’epoca, la Grande N puntò molto sul paffuto eroe rosa.

L’occasione fu il lancio della serie animata “Kirby: Right Back At Ya!”, che andava in onda su Fox. Serie che non arrivò da noi, ma su cui Nintendo puntava sicuramente molto.

L’azienda spese infatti intorno ai 10 milioni di dollari per promuovere il cartone, e il brand Kirby a tutto tondo, tra il 2002 e il 2004.

Un investimento che portò sicuramente i suoi frutti, perché solo nel 2002 incassò quasi 200 milioni di dollari dal solo merchandise legato a Kirby.

Una grande vittoria per la pallina rosa, che il prossimo anno tornerà con un’avventura da solista come annunciato durante l’ultimo Nintendo Direct.

Mentre il titolo in cui è stato protagonista, l’ultimo Smash, è arrivato alla fine del suo ciclo vitale almeno per ora, stando alle parole di Sakurai.

E chissà che, un giorno, non vedremo un film con Kirby come protagonista, visto che si sta lavorando ad una pellicola su un altro eroe Nintendo.