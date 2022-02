Nintendo festeggia San Valentino con i Joy-Con di cioccolato (ma no, non sono per voi)

San Valentino, si sa, è il momento in cui godersi un po’ di coccole in compagnia della persona amata. Ed è anche il momento in cui concedersela, qualche coccola, magari a base di cioccolato. Deve averlo pensato anche Nintendo, che ha deciso di dare vita a degli speciali Joy-Con di San Valentino, realizzati in cioccolato nero e in cioccolato bianco.

Condivisi sui suoi canali social, i Joy-Con in questione hanno riscosso particolare successo, al punto tale che la casa di Kyoto ha dovuto subito aggiungere una postilla per calmare i fan, facendo sapere che no, i Joy-Con di cioccolato non sono in vendita.

*Please note that this is a fictional product and is not available for sale. — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 14, 2022

«Buon Sal Valentino!» leggiamo nel cinguettio di Nintendo of Europe. «Con chi li condividereste?» continua, invitando i giocatori a taggare la loro dolce metà. E, subito sotto:

«Attenzione, questo è un prodotto di finzione che non è disponibile per la vendita».

Sicuramente potrebbe essere un’idea regalo per una coppia di gamer, anche se a questo punto sarà necessario inventarsela a casa propria, perché Nintendo non prevede di immettere questi Joy-Con sul mercato. O, almeno, non per ora.

Proprio gli iconici controller di Nintendo Switch sono sempre al centro del dibattito per via dei loro problemi di drifting, che colpiscono un po’ tutti i giocatori dopo un po’ di tempo di utilizzo. La compagnia ha riconosciuto il problema e ha fornito indicazioni in merito sul suo sito ufficiale, ma ad oggi non è ancora riuscita a porvi rimedio. Esistono, tuttavia, alcuni fix improvvisati, come quello scovato dal nostro Nicolò.

Meglio, allora, distrarsi giocando qualcosa insieme per San Valentino: nel nostro articolo vi abbiamo già proposto i giochi che non dovreste perdere e da vivere in compagnia della vostra dolce metà.