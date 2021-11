Il Joy-Con drift sta per essere risolto? Nintendo è fiduciosa

La console Nintendo Switch è stata un grande successo fin dalla sua uscita ormai nel lontano 2017.

Nonostante il grandissimo successo mondiale della console della grande N c’è sempre stato un problema consistente che ha sporcato il rapporto di molti giocatori con l’hardware ibrido.

Stiamo parlando ovviamente del Joy-Con drift, problema a cui Nintendo si è dedicata per molto tempo e su cui ha rilasciato numerose dichiarazioni.

L’ultima consiste nelle parole speranzose di Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, che conferma l’impegno continuo dell’azienda nell’affrontare questo fastidioso problema tramite l’introduzione di continui miglioramenti.

Gli sviluppi positivi della vicenda sono dovuti ai dati accumulati da Nintendo a partire dalle unità di console restituite e dall’analisi di ciò che non andava in esse.

Bowser inoltre ricorda a tutti che il nuovo modello OLED della Switch contiene lo stesso stick analogico migliorato che adesso è esistente anche negli altri modelli:

Recentemente inoltre si Nintendo si è espressa anche in quest’altro modo riguardo al grado di usura delle console:

«Il grado di usura dipende da fattori come i materiali e le forme, quindi stiamo continuando a fare miglioramenti cercando le combinazioni che hanno meno probabilità di usurarsi. Abbiamo specificato che le caratteristiche dei Joy-Con controller non sono cambiate nel senso che non abbiamo aggiunto nuove feature come nuovi bottoni, tranne per gli stick analogici dei Joy-Con inclusi con Nintendo Switch – il modello OLED ha le nuove versioni con tutti i miglioramenti. Neanche a dirlo è la stessa cosa per gli stick analogici inclusi con Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, con i Joy-Con venduti separatamente, e con il Nintendo Switch Pro controller».