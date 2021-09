Come risolvere il Joy-Con drift su Nintendo Switch | Guida

Il problema del cosiddetto drift affligge i Joy-Con Nintendo fin dal lancio. Nonostante per il momento Nintendo non sembri intenzionata a risolvere ufficialmente il problema (pur riconoscendone l’esistenza), i fan si sono sbizzarriti alla ricerca di soluzioni per tornare a giocare senza problematiche con la loro amata Nintendo Switch.

Per caso fortuito, ci siamo imbattuti in un metodo che abbiamo potuto testare personalmente, e che permette di risolvere il problema del drift in modo economico, facile e veloce, senza dover intervenire sull’interno del pad.

Joy-Con drift: problema mai risolto

Chi possiede una Nintendo Switch, quasi sicuramente si è imbattuto nel problema del Joy-Con drift. In poche parole, il pad (generalmente quello sinistro) identifica erroneamente la posizione neutra dell’analogico, dando vita a problemi di rilevazione dei movimenti.

In parole povere, ciò che succede su schermo è che il nostro personaggio (o anche solo il cursore del menù principale) si muove da solo, perché il pad registra dei movimenti dell’analogico che, semplicemente, non ci sono. Questo problema, già fastidioso di per sé, può rendere impossibile giocare alcuni titoli dove la precisione è un fattore necessario: pensate di giocare a Mario Kart 8 Deluxe vedendo il kart finire fuori pista dopo una virata decisa autonomamente dal pad.

Nintendo, pur riconoscendo l’esistenza del problema, non si è mai pronunciata su possibili soluzioni ufficiali, lasciando ai fan il compito di ingegnarsi per risolverlo. Tra le varie guide amatoriali disponibili, ne abbiamo testata una che per noi ha funzionato a meraviglia, permettendoci di riportare ad una seconda vita un Joy-Con acquistato al lancio della console ed afflitto da drift ormai da anni.

Come risolvere il Joy-Con drift in modo facile, veloce ed economico

Per risolvere il problema del Joy-Con drift di Nintendo Switch con questo metodo, avete bisogno soltanto di due oggetti: un lubrificante ed un pulitore contatti. Ecco i passaggi da seguire:

Staccate il Joy-Con interessato dalla console. Utilizzate un oggetto sottile (come uno stuzzicadenti) per sollevare delicatamente il rivestimento di silicone dall’analogico (senza rimuoverlo, basta sollevarlo appena). Spruzzate il lubrificante nello spazio che avete creato: basta una sola volta, non di più. Fate ruotare l’analogico per un po’ e attendete 2 minuti. Spruzzate 2-3 volte il detergente contatti nella parte inferiore dell’analogico. Bastano spruzzi leggeri. Muovete l’analogico avanti e indietro per circa 5 minuti. Pulite l’olio in eccesso con un panno. Testate il vostro Joy-Con. Il problema dovrebbe essere scomparso!

Questo metodo ha il vantaggio di essere poco invasivo rispetto ad altri, che prevedono di intervenire sulla componentistica interna del pad. Proprio per questo, però, il problema potrebbe ripresentarsi quando ci saranno nuovi accumuli di sporcizia nell’analogico. Vi basterà ripetere la procedura per risolvere il problema (una bomboletta di liquido vi durerà molto a lungo).