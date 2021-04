Nintendo eShop, saldi sui giochi Bethesda: scontati DOOM e Skyrim

Nuova ondata di saldi su Nintendo eShop per Switch, dopo quella che ha colpito il negozio online della Grande N nelle scorse ore.

Come abbiamo riportato, finora si è parlato esclusivamente di titoli multiplayer, con alcuni dei migliori in saldo per dare il benvenuto alla primavera.

Tuttavia, Nintendo eShop ha dato il via ad una breve ma intensa promozione in queste ore che riguarda soltanto i giochi di Bethesda.

La casa del Maryland è stata recentemente acquisita da Microsoft, ma questo non le sta impedendo per ora di comparire con diversi giochi di grande appeal su piattaforme extra Xbox e PC.

L’offerta sarà valida fino al prossimo 15 aprile ed includerà per la prima volta un taglio di prezzo su DOOM Eternal.

I saldi coprono un’ampia gamma di prodotti di Bethesda, a partire dai classici della serie DOOM a cifre irrisorie.

Non mancano le produzioni più recenti, come gli ultimi Wolfenstein, e gli eterni, quale uno Skyrim che probabilmente possedete già altrove – ma, altrettanto probabilmente, non in portabilità.

Questo l’elenco completo dei titoli coinvolti:

Doom (1993)

Doom

Doom 3

Doom 64

Doom Eternal

Doom II (Classic)

The Elder Scrolls V: Skyrim

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition

Wolfenstein II: The New Colossus

Potete consultare il Nintendo eShop online e sulla vostra console per consultare le percentuali di sconto, che portano ad esempio Skyrim e DOOM Eternal a costare rispettivamente 29,99 euro.

Il secondo capitolo della serie reboot di DOOM è stato un ultimo caso di port miracoloso, che – pur scendendo a compromessi palpabili – è riuscito a portare a casa prestazioni in linea con le aspettative.

Per restare in tema di saldi, anche le altre piattaforme si stanno dando parecchio da fare, a cominciare da PlayStation Store per PS4 e PS5.

Xbox non è stata da meno e pure sulle console del gigante di Redmond sono piovuti tanti saldi primaverili a tempo limitato.