Nintendo eShop, partono i saldi per Switch: ecco i giochi inclusi

Nintendo eShop sta per lanciare una nuova ondata di saldi per Switch, che prenderanno il via nella giornata di domani 1 aprile.

Gli sconti saranno incentrati principalmente sui giochi multiplayer, tra cui alcune produzioni esclusive provenienti dagli studi della Grande N.

L’iniziativa, disponibile da giovedì fino alle ore 23:59 dell’11 aprile, coinvolgerà la bellezza di oltre 190 titoli presenti sullo store per Nintendo Switch.

Tra i giochi che hanno fatto capolino negli sconti troviamo Splatoon 2, fresco d’annuncio di un seguito durante lo scorso Direct.

I big vedono coinvolti nei saldi anche Dragon Ball FighterZ, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Super Mario Party e Mortal Kombat 11, ma non solo.

Gli highlight condivisi da Nintendo finora comprendono la lista di seguito, completa anche di qualche gemma dal panorama indie:

Titolo Publisher Sconto Splatoon 2 Nintendo 33% Crash Team Racing Nitro-Fueled Activision 50% Dragon Ball FighterZ BANDAI NAMCO Entertainment 84% Puyo Puyo Tetris 2 SEGA 38% Super Mario Party Nintendo 33% Diablo III: Eternal Collection Blizzard Entertainment 50% Overwatch Blizzard 50% New Super Mario Bros. U Deluxe Nintendo 33% Mortal Kombat 11 WB Games 60% GRID Autosport Codemasters 30% Streets of Rage 4 DotEmu 35% Killer Queen Black Liquid Bit 30% LEGO CITY Undercover WB Games 75% Terraria 505 Games 50% Super Bomberman R KONAMI 75% Nidhogg 2 Messhof 60% Heave Ho Devolver Digital 50% FAST RMX Shin’en Multimedia 30%

Con la primavera, i platform owner diventano più generosi evidentemente e lanciano alcuni dei migliori saldi sulle loro piattaforme.

È questo il caso di PlayStation Store, con gli sconti primaverili avviati stamattina e capaci di tagliare i prezzi su diversi titoli appetibili per PS5 (e PS4).

Se non siete amanti dei giochi in sconto ma li volete invece completamente gratuiti, avete ancora qualche ora per riscattare XIII senza alcun costo su GOG.com.

In aggiunta, è da non dimenticare il tradizionale giveaway della settimana di Epic Games Store, che sarà rinnovato domani, giovedì 1 aprile.