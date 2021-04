Nintendo Direct, nuova presentazione all’E3? Prima “conferma”

Nintendo sarà uno dei grandi editori dell’industria videoludica che parteciperà all’edizione 2021 dell’E3, la più grande fiera videoludica al mondo, che stando alle ultime voci potrebbe reintrodurre un nuovo Direct all’evento.

In questa occasione, a causa della pandemia ancora in corso, è stato deciso di renderla fruibile unicamente in versione digitale per tutti.

Negli ultimi anni Nintendo ha deciso di partecipare all’evento a modo suo, non facendo presentazioni pubbliche ma diffondendo contemporaneamente e per tutti alcuni showcase a tema.

In un’occasione il colosso di Kyoto aveva però deciso di organizzare un Nintendo Direct poco prima che iniziasse ufficialmente l’E3, per poi presenziare mostrando unicamente gameplay sfruttando gli eventi Treehouse Live.

Il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb è assolutamente convinto però che quest’anno le cose saranno diverse e che Nintendo abbia in mente di fare un Direct in grande stile appositamente per l’E3.

All'E3 vedremo davvero un nuovo Nintendo Direct?

Grubb infatti ricorda come lo scorso anno l’azienda abbia deciso di non fare alcuna presentazione per il periodo estivo e che quest’anno, dato che sarà uno degli editori che supportano questo E3 in formato digitale, dovrebbe scegliere di riscattarsi con una presentazione per giochi Nintendo Switch «su vasta scala».

Allo stato attuale si tratta unicamente di un rumor, ma una presentazione apposita ci sembra molto probabile, dato che Nintendo sta ancora lavorando a tanti giochi che deve ancora svelare nei dettagli.

In ogni caso, che sia attraverso un Direct o in un altro modo, da Nintendo i fan avranno grandi aspettative e l’E3 dovrebbe anche essere l’occasione giusta per svelare aggiornamenti dei titoli più richiesti.

Uno di questi potrebbe essere il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, assente nell’ultima presentazione online: Nintendo si era già scusata promettendo di portare nuove informazioni durante l’anno.

O magari anche Bayonetta 3, altro gioco di cui dopo l’annuncio i fan non hanno saputo più nulla e di cui Hideki Kamiya aveva promesso update proprio per il 2021.

Non è da escludere inoltre che venga rivelata la misteriosa Nintendo Switch Pro, di cui sarebbe già stato trovato un indizio nell’ultimo aggiornamento firmware della console.