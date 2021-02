Nintendo Direct, finalmente! Ecco a quando risale l’ultimo appuntamento

Nintendo Direct torna domani, dopo un’interminabile attesa che ha a lungo messo alla prova gli appassionati della Grande N.

Era da molto tempo, infatti, che la casa di Kyoto non mandava in onda un episodio completo della sua linea di appuntamenti video riservati agli annunci.

Nel mentre, non sono mancati appuntamenti minori, gli ultimi dei quali sono stati riservati a sviluppatori ed editori di terze parti.

Tuttavia, niente in cui Nintendo avesse un coinvolgimento concreto, tant’è che ai suoi giochi ha dedicato degli spotlight a parte che non avevano il branding dei Direct.

Wow, this is the first standard Nintendo Direct since September 4, 2019 — Jason Schreier (@jasonschreier) February 16, 2021

Come ricordato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier, quello che andrà in onda domani sarà il primo Nintendo Direct “standard” dal 4 settembre 2019.

Si è trattato del silenzio radio più lungo da quando il compianto presidente Satoru Iwata lanciò l’idea di questi appuntamenti con e per la community nel 2011.

In precedenza, il record era detenuto dal 2016, quando passarono “appena” 183 giorni, tra marzo e settembre.

In quell’anno, il primato fu stabilito principalmente perché il platform owner di Kyoto non partecipò all’E3 e non tenne alcune conferenza sostitutiva.

Cosa potrebbe essere presentato al nuovo Nintendo Direct rimane un mistero, sebbene sappiamo che sarà concentrato sui giochi in arrivo nella prima metà del 2021 su Switch e Super Smash Bros. Ultimate.

Com’è noto, la compagnia giapponese ha, pare, in programma un nuovo modello di Switch per il 4K e alcuni remaster per festeggiare il 35esimo anniversario di The Legend of Zelda, ma non sappiamo se saranno della partita domani.