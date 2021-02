Zelda 35th Anniversary Collection: saranno questi i giochi della compilation?

Nel corso del 2021, una saga Nintendo che definire storica è poco compirà i suoi primi 35 anni: The Legend of Zelda. Molti fan sono certi che, in maniera del tutto simile ai “festeggiamenti” per il compleanno di Super Mario, la Casa di Kypto metterà in piedi qualcosa di molto speciale anche la saga di avventure con protagonista Link.

Lo scorso 8 febbraio, infatti, era emersa la possibilità piuttosto concreta che la Grande N potesse presto tenere un Direct dedicato proprio all’annuncio di una presunta Zelda 35th Anniversary Collection.

A dare ma forte a questa tesi, è la notizia (via Reddit) secondo la quale Nintendo avrebbe di recente “rispolverato” alcuni marchi di un certo peso relativi al franchise.

Breath of the Wild, ultimo capitolo della saga regolare.

Questi potrebbero tornare su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite proprio sotto forma di raccolta per celebrare il 35° anniversario della serie. Poche ore fa, il trademark Phantom Hourglass è stato segnalato ai fan, in riferimento al capitolo omonimo della serie uscito su console portatile DS nel lontano 2007.

Ma non solo: anche Ocarina of Time, Skyward Sword e Wind Waker hanno di recente fatto capolino nel sito dell’Australian Trade Mark, una filiale del governo australiano che si occupa di marchi registrati.

Ovviamente, al momento Nintendo non ha confermato in alcun modo che saranno proprio questi i capitoli della saga di Zelda a essere inclusi in questa fantomatica collection, ma è pur vero che le speranze dei fan sono rivolte proprio in quella direzione specifica. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Su Switch è in ogni caso da poco disponibile Hyrule Warrios: L’era della calamità, un musou ambientato 100 anni prima dell’avventura di The Legend of Zelda: Breath of the Wild!