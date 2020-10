Bravely Default II rinviato, No More Heroes e… tutti gli annunci dell’ultimo Nintendo Direct

Un ultimo Nintendo Direct Mini Partner Showcase ha rivelato informazioni inedite sui prossimi giochi in uscita per Nintendo Switch.

Tra le notizie del giorno figurano anche Control e Hitman 3 in arrivo a sorpresa sulla console ibrida grazie al cloud gaming.

Ma non è certo finita qui, dal momento che abbiamo la data d’uscita di Bravely Default II, rinviato al 26 febbraio 2021.

Hyrule Warriors: L’Era della Calamità ha una demo disponibile a partire da oggi prima del day one del 20 novembre.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è inoltre il nuovo capitolo della serie di giochi di simulazione, in arrivo su Nintendo Switch il 26 marzo 2021.

È stato esibito un nuovo assaggio di gameplay di No More Heroes III, mentre è stato annunciato che No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle (usciti in origine su Wii) sono disponibili da oggi su Nintendo Switch.

Tropico 6 Nintendo Switch Edition è stato anch’esso presentato oggi ed è programmato per il prossimo 6 novembre.

La Grande N ha precisato che questo è l’ultimo appuntamento con la serie di Nintendo Direct Mini Partner Showcase.

Non è chiaro, tuttavia, se siano previsti altri Direct completi da qui alla fine dell’anno, né se la linea verrà portata avanti ancora in futuro.