Domani un lungo Nintendo Direct con tante novità: l’annuncio di Nintendo!

I fan di Nintendo che erano in attesa di succose novità dalla casa di Kyoto saranno presto accontentati: la compagnia ha infatti annunciato che domani, mercoledì 17 febbraio, terrà un nuovo e lungo Nintendo Direct, nel corso del quale saranno svelate notizie relative tanto a videogiochi già disponibili, quanto ad altre produzioni che arriveranno nella prima metà del 2021.

Nella nota diramata dalla grande N, da cui siamo stati raggiunti, leggiamo:

Alle 23:00 di domani, 17 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 50 minuti con informazioni su titoli per Nintendo Switch già disponibili, come Super Smash Bros. Ultimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021.



Sintonizzati alle 23:00 di domani sera per un #NintendoDirect di circa 50 minuti ricco di informazioni su titoli per #NintendoSwitch già disponibili, come #SmashBrosUltimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021. ► https://t.co/NQEBMRyT4f pic.twitter.com/EeExhk4HrY — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 16, 2021

L’evento, quindi, avrà una durata di circa cinquanta minuti – sensibilmente superiore ai recenti appuntamenti di casa Nintendo, che sono stati dedicati a giochi specifici o alle produzioni indie.

Rimane ora da scoprire quali saranno gli altri videogiochi protagonisti, al di là del già citato Super Smash Bros. Ultimate, che con ogni probabilità vedrà l’annuncio di ulteriori nuovi contenuti e protagonisti che vadano ad arricchire il suo roster.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo sulle nostre pagine il nuovo Nintendo Direct, quindi non perdeteci di vista per nessun motivo!