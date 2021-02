Splatoon 3: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Annunciato in occasione della puntata del Nintendo Direct del 17 febbraio, Splatoon 3 è il nuovo capitolo del popolare sparatutto iniziato su Nintendo Wii U e che continua a divertire milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Questa volta, l’ambientazione è stata cambiata dalla precedente Coloropoli alla nuova Splattonia, regione al centro della quale si trova la città di Splatville, nota come “la città del caos”, abitata da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie.

Splatoon 3 offrirà diverse novità, a partire dall’arma a forma di arco, ma non mancheranno ulteriori opzioni di personalizzazione e nuove modalità di movimento da sfruttare nelle vostre incessanti ed emozionanti mischie mollusche 4 Vs 4. Purtroppo, al momento le informazioni a riguardo sono piuttosto scarse, ma ulteriori dettagli saranno condivisi nel corso delle prossime settimane. Nella nostra recensione del secondo episodio avevamo affermato che «Splatoon 2 è un’evoluzione coerente del primo capitolo, da cui non però non riesce a staccarsi a sufficienza per portare il giusto grado di innovazione che ci saremmo aspettati. La formula, infatti, si conferma vincente e, a parte qualche leziosità nel loadout e nel matchmaking, mostra una freschezza ancora invidiabile, pur rimanendo ancorata al passato sia nelle meccaniche, ma soprattutto nei contenuti.»

Splatoon 3 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, ma al momento non ha ancora una data d’uscita precisa, sebbene la finestra di lancio sia stata fissata per il 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.