Nintendo annuncia ufficialmente una nuova acquisizione (ed è importante)

Con un comunicato rilasciato a sorpresa in queste ore, Nintendo ha ufficializzato una nuova importante acquisizione per il futuro della compagnia: si tratta di un’operazione di mercato decisamente di spessore.

La casa di Kyoto ha infatti annunciato di aver acquisito il 100% di Dynamo Pictures, un’azienda che si occupa di realizzare CG per film, show televisivi e videogiochi, che ha già collaborato in passato anche con la stessa Nintendo.

Dynamo Pictures è infatti una delle tante compagnie che sono state coinvolte per la realizzazione di Metroid Other M, l’ambizioso progetto prodotto in collaborazione con Team Ninja (potete acquistare l’ultimo capitolo, Metroid Dread, in offerta su Amazon).

Un’operazione dunque sicuramente non casuale e che rientra nel progetto di rafforzamento di Nintendo: la grande N preferisce infatti aggiungere al proprio portfolio aziende con cui c’è già un grande rapporto di collaborazione, come dimostrato dall’acquisizione di SRD Co Ltd.

Nel comunicato rilasciato da Nintendo, che potete visionare voi stessi al seguente indirizzo, la casa di Kyoto chiarisce anche come mai sia stata scelta proprio Dynamo Pictures come nuova operazione di mercato:

«Dynamo Pictures è una compagnia che progetta e produce contenuti visivi. Nintendo ha deciso di acquisire il 100% delle azioni in circolazione (escluse le azioni proprie) di Dynamo Pictures e renderla una sussidiaria posseduta interamente per rafforzare la pianificazione e la struttura di produzione dei contenuti visivi nel gruppo Nintendo».

We posted the News Release "Notification of the Acquisition of Dynamo Pictures, Inc.”.https://t.co/CKhJWFx72D — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 14, 2022

L’intento sembra dunque decisamente chiaro: Dynamo Pictures servirà a dare una grossa mano per la produzione di filmati e altri contenuti visivi per tutte le società che fanno parte del gruppo Nintendo. A sottolineare questo grosso cambiamento, il fatto che da adesso in poi si chiamerà «Nintendo Pictures Co., Ltd».

La loro vasta esperienza nel campo per film e show televisivi non passa comunque inosservata: è possibile che Nintendo possa aver preso in considerazione l’idea di espandersi anche in questo campo, oltre che a poter sfruttare le proprie conoscenze strettamente in campo videoludico.

Le scorse ore sono state ricche di acquisizioni davvero importanti: proprio pochi giorni fa vi avevamo infatti raccontato di un’altra importante acquisizione, che aveva coinvolto gli autori di Until Dawn.

Anche PlayStation Studios non è rimasta a guardare, rendendo ufficiale l’ingresso dello studio di Jade Raymond in casa Sony: non ci resta dunque che aspettare e scoprire quali progetti arriveranno dopo queste operazioni di mercato.