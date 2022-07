Gli autori di Until Dawn cambiano casa: la nuova importante acquisizione è ufficiale

Con un comunicato rilasciato a sorpresa, gli autori di Until Dawn hanno ufficializzato di essere stati ufficialmente acquisiti da un’azienda importante: Supermassive Games sarà dunque un altro team di spessore in un portfolio di grandi talenti.

Nordisk Games ha infatti acquisito il 100% di Supermassive Games, il team che ha recentemente lanciato sul mercato l’avventura horror The Quarry (che potete recuperare in consegna rapida su Amazon) e conosciuto per avventure come Until Dawn e la The Dark Pictures Anthology.

Si tratta dunque del terzo team acquisito interamente dall’azienda, ma che possiede numerose azioni in molteplici studi di sviluppo: dopo aver già precedentemente ottenuto il 30.7% delle azioni durante lo scorso anno, l’operazione è stata ufficialmente conclusa in queste ore.

Ricordiamo che questo gruppo include al suo interno anche team di spessore come Avalanche Studios Group e MercurySteam: il CEO di Supermassive ha commentato con entusiasmo questa nuova opportunità, sottolineando che si tratta di un’azienda ambiziosa e che la partnership permetterà una grande crescita.

Il CEO di Nordisk Games ha poi evidenziato come l’acquisizione del 100% permetterà di incrementare il supporto fornito al talentuoso studio di sviluppo: l’operazione è stata confermata tramite un comunicato rilasciato sul sito ufficiale.

A questo punto, non ci resta che attendere quali saranno i risultati che arriveranno in seguito all’acquisizione: non sappiamo con precisione quali siano le cifre coinvolte nel trasferimento, ma possiamo presumere che si è trattata di un’operazione molto importante da un punto di vista economico.

Curiosamente, la notizia è arrivata proprio poche ore dopo che è stata ufficializzata un’ulteriore operazione importante nel settore videoludico: PlayStation ha infatti ufficializzato l’acquisizione di uno studio di peso.