Dopo PlayStation e Xbox, anche Nintendo ha fatto un’acquisizione

Alcuni dei più grandi nomi dell’industria dei videogiochi hanno dimostrato di voler essere intenzionate a portare a termine grandi acquisizioni, da Microsoft a Sony passando per Take-Two Interactive.

L’acquisizione del publisher di Overwatch e non solo, Activision Blizzard, da parte della Casa di Redmond, ad esempio, ha messo in chiaro la portata di queste operazioni multimilionarie.

Nonostante i dettagli di questo accordo siano più complessi del dovuto, è anche vero che l’intero mercato ne ha risentito le conseguenze.

E se il futuro delle acquisizioni sembra essere tutto fuorché concluso, ora arriva infatti una notizia che riguarda un altro gigante dell’industria, ossia Nintendo.

La Grande N ha sempre spiegato di non voler seguire i suoi concorrenti nelle varie acquisizioni multimilionarie, poiché l’azienda giapponese non crede che questo approccio si allinei alla sua filosofia e al suo modo di fare le cose.

Ora, però, come riportato da GamesIndustry, è stato annunciato che Nintendo avrebbe deciso di acquisire SRD Co. Ltd..

Potrebbe non essere un nome noto ai più, ma SRD ha lavorato con Nintendo per quasi quarant’anni, avendo anche condiviso lo stesso edificio per quel periodo di tempo.

Lo sviluppatore ha in ogni caso fornito supporto allo sviluppo di alcuni dei più grandi titoli della società, tra cui Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey Kong e altri.

Recentemente, SRD ha anche lavorato su Game Builder Garage, uscito su console Switch durante lo scorso anno.

Nintendo non ha rivelato la somma che pagherà per l’acquisto di SRD, anche se la società dice che la transazione avrà «un effetto minore» sui suoi risultati finanziari.

Secondo Nintendo, l’acquisizione fornirà «forza per servire la base di gestione di SRD e garantire la disponibilità di risorse di sviluppo software per Nintendo». La chiusura dell’accordo è prevista per il 1° aprile prossimo.

