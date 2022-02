Bowser è stato condannato a 3 anni di prigione (e Nintendo ringrazia)

Il ruolo di Bowser è evidentemente destinato a restare principalmente un antagonista per Nintendo: non solo all’interno dei videogiochi di Super Mario, ma anche nel mondo reale.

Il celebre rivale della celebre mascotte della Grande N è recentemente riapparso in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, ma in maniera decisamente curiosa ha condiviso il suo nome con un hacker che ha creato gravi grattacapi alla casa di Kyoto.

Si tratta di Gary Bowser, protagonista di una causa in tribunale che aveva già stabilito un risarcimento di ben 4.5 milioni di dollari alla casa di Nintendo Switch.

Alla fine si è anche concretizzato il rischio di essere condannato a diversi anni di prigione che, pur non essendo la durata massima inizialmente pronosticata, è comunque un risultato sicuramente importante.

Gary Bowser faceva infatti parte del team Xecuter, una organizzazione che si occupava di vendere e distribuire chip e software per poter utilizzare giochi pirata su Nintendo Switch.

Come riportato da Kotaku, dopo un lungo processo, alla fine il governo degli Stati Uniti hanno deciso di condannare l’hacker a 40 mesi di prigione, oltre a dover pagare a Nintendo il maxi risarcimento già concordato.

La casa di Kyoto ha espresso grande soddisfazione per il risultato finale, ringraziando tutte le parti coinvolte per l’indagine e per la condanna che, certamente, rappresenterà un deterrente per chiunque vorrà eseguire operazioni simili in futuro:

«Nintendo apprezza il duro lavoro e gli instancabili sforzi dei procuratori federali e delle forze dell’ordine per frenare le attività illegali su scala globale che causano seri danni a Nintendo e a tutta l’industria dei videogiochi».

Il tribunale ha infatti voluto lanciare con questa condanna un segnale importante, dato che l’hacker è stato ritenuto essere il volto pubblico di questa «organizzazione criminale».

Se il Bowser virtuale continuerà dunque a ingegnare nuovi piani all’interno del suo castello, la controparte reale avrà molto tempo per poter ripensare alle proprie azioni.

Certamente appare curioso come quello di Bowser sia comunque un nome destinato a essere associato a Nintendo, nel male ma anche nel bene: ricordiamo infatti che il presidente di Nintendo of America si chiama proprio Doug Bowser.