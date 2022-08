Square Enix nel 2022 sta facendo uscire tanti JRPG che si perde il conto: la lista completa

Un genere videoludico che non passa mai di moda – e ne siamo ben felici, anche se qua entriamo nei gusti personali – è quello dei giochi di ruolo à la giapponese. Sappiamo che, da tempi non sospetti, Square Enix è una delle più eminenti esponenti della categoria e che oggi, con in mano franchise come Final Fantasy e Dragon Quest, molti milioni di fan di questa tipologia di giochi aspettano sempre novità succose dalla compagnia nipponica.

Le novità in effetti non sono mancate. A dire il vero, se guardate il calendario delle uscite del 2022, ci sono così tanti JRPG in arrivo da Square Enix che si perde facilmente il conto. Dal momento che fare il punto può essere utile, abbiamo deciso di riassumerli in questo articolo, in modo che possiate tenere d’occhio quelli che potrebbero essere più vicini ai vostri gusti.

Vale la pena ricordare che all’inizio dell’anno Square Enix ha anche pubblicato il gioco di ruolo tattico Triangle Strategy (lo trovate su Amazon), che ha avuto un’ottima accoglienza nella recensione del nostro Gianluca Arena.

Star Ocean: The Divine Force, una delle frecce all'arco di Square Enix

The DioField Chronicle

22 settembre (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

Il JRPG più vicino al debutto tra quelli messi in lista da Square è sicuramente The DioField Chronicles, per il quale dovremo attendere solo poco più di un mese. Questo titolo dal nome peculiare vuole trascinarci in un’era di miti e battaglie, dove dei mercenari conosciuti come Blue Fox (Volpe Blu) cercano di farsi valere «tra le fiamme del caos».

Il gioco proporrà delle battaglie tattiche in tempo reale, assicura il publisher, con un sistema strategico che si promette come molto profondo.

Valkyrie Elysium

29 settembre (PS4, PS5) – 11 novembre (PC)

Conoscerete di sicuro la saga da cui arriva Valkyrie Elysium, che negli anni ha proposto giochi di ruolo che mescolavano le loro fantasie al mito delle Valchirie. Questa volta, ci troveremo al centro di una storia narrata dopo il Ragnarok, nei panni di «una nuova Valchiria» chiamata da Odino a tenere nelle sue mani il destino del pianeta.

Per questa iterazione torna il sistema di combattimenti veloci in tre dimensioni, tra combo ed einherjar da sfruttare a proprio vantaggio.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

6 ottobre 2022 (Switch)

In questo caso, parliamo “semplicemente” dell’arrivo anche su Nintendo Switch dell’edizione completa di Nier Automata. Se ancora non avete approfondito la conoscenza con il gioco di Yoko Taro, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra recensione dedicata.

Il gioco, lo saprete, ha meccaniche da gioco di ruolo d’azione ed è ambientato in un mondo post-apocalittico. Da qui, vi trascina in una storia difficile da dimenticare, accompagnata da una colonna sonora che lascia il segno.

Star Ocean: The Divine Force

27 ottobre 2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

I tempi sono maturi per un nuovo episodio della serie ed ecco che arriva Star Ocean: The Divine Force, il sesto appuntamento con la saga di casa triAce.

Tra astronavi, principesse e un impero invasore, i protagonisti del gioco vivranno un’avventura che promette di essere epica, mentre dovremo misurarci con combattimenti ad alto tasso di azione.

Harvestella

4 novembre 2022 (PC, Switch)

Harvestella rientra nel filone dei giochi di ruolo che sono anche a loro modo delle simulazioni di vita. In questo gioco, infatti, vi ritroverete a costruire la vostra splendida casa in un mondo pittoresco e vivace, dove però delle minacce vi attendono al varco e dovrete tenervi sempre pronti tanto a costruire e raccogliere risorse, quanto a scontrarvi con dei nemici.

L’idea sandbox sembra molto interessante, nella speranza ovviamente che le meccaniche mescolate insieme non finiscano con l’essere troppo acerbe o troppo vicine a successi già affermati come Harvest Moon.

Tactics Ogre: Reborn

11 novembre (PC, Switch, PS4, PS5)

Dopo le tante indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale solo poche ore fa: Tactics Ogre: Reborn arriva l’11 novembre e sarà una rimasterizzazione del gioco tanto amato che propone meccaniche strategiche.

Se avete amato Triangle Strategy e vi stavate domandando chi potesse essere uno dei suoi antenati, potreste presto trovarvi a rispolverare il più illustre di tutti.

Dragon Quest Treasures

9 dicembre (Switch)

Anche Dragon Quest Treasures si infila nella lista dei giochi di ruolo in arrivo da Square Enix prima della fine del 2022. In questo caso, parliamo di uno spin-off di Dragon Quest XI dove Erik, che già conoscete dal titolo principale, insieme a sua sorella Mia decide di partire su una nave vichinga in cerca di tesori.

Nel viaggio presso Draconia, però, i due incontreranno mostri socievoli e meno socievoli, in un’esperienza di esplorazione e combattimento ad alto tasso di Slime – ovviamente.

Vale anche la pena ricordare, in tutto questo, che entro l’anno dovrebbe uscire Final Fantasy VII: Ever Crisis, il videogioco mobile che ripercorre a suo modo le tappe da remake di FFVII.

Inoltre, sappiamo anche che Crisis Core – Final Fantasy VII: Reunion è atteso per «questo inverno», il che potrebbe significare da dicembre in poi.

I JRPG, insomma, non mancheranno di certo nei prossimi mesi. Speriamo che tutti riescano a conquistare il cuore degli appassionati, ma per scoprirlo ci sarà tempo di prenderli in analisi uno ad uno.