Un amato Fire Emblem chiuderà per sempre: arriva l’annuncio di Nintendo

La notizia era purtroppo nell’aria, dopo l’annuncio relativo alla chiusura di Nintendo eShop per 3DS e Wii U, ma proprio pochi istanti fa la casa di Kyoto non ha più voluto lasciare dubbi: Fire Emblem Fates sta per chiudere ufficialmente i battenti.

Si tratta di una notizia particolarmente frustrante per la preservazione videoludica: Fates aveva infatti anticipato l’ottimo Three Houses (potete recuperarne lo spin-off, FE Warriors Three Hopes, in offerta su Amazon) proponendo diverse campagne alternative.

Tuttavia, Nintendo e Intelligent Systems avevano sperimentato un approccio simile a quanto utilizzato da Pokémon, proponendo due diverse versioni base del gioco relative ai diversi schieramenti, con ulteriori piccole differenze in termini di gameplay.

Quello che rende però decisamente più grave l’annuncio è il fatto che la terza strada, che è anche quella considerata «canonica» dai fan, è disponibile soltanto tramite microtransazioni e presto non sarà più nemmeno sbloccabile.

Con una nota parte in merito alla già citata imminente chiusura degli eShop su due piattaforme, Nintendo ha infatti confermato che le vendite di Fire Emblem Fates saranno interrotte con un mese di anticipo, il 28 febbraio 2023.

Un caso dunque particolare e specifico per il gioco di ruolo strategico, probabilmente legato al fatto che la casa di Kyoto vuole evitare di proporre in vendita più del previsto quello che potrebbe essere ritenuto un «prodotto incompleto».

Le vendite di Fire Emblem Fates si interromperanno un mese prima, il 28/02/2023. I DLC per Fire Emblem Fates, inclusi i percorsi accessibili dopo aver completato il sesto capitolo del gioco, rimarranno disponibili fino al 27/03/2023. Scopri di più: https://t.co/RNQUgXwwFM — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 19, 2022

Per quanto riguarda invece i percorsi alternativi e i DLC rimanenti, i giocatori avranno anche in questo caso tempo per acquistarli fino al 27 marzo: a partire da questa giornata, non sarà dunque più possibile avere accesso all’edizione completa del gioco.

L’unica alternativa resterebbe riuscire a recuperare l’edizione limitata di Fire Emblem Fates, che ha proposto tutte e 3 le path disponibili in un’unica cartuccia: tuttavia si tratta di una versione distribuita in pochissime copie e che sta già raggiungendo cifre folli sul mercato di seconda mano, anche in virtù del nuovo annuncio di Nintendo.

Insomma, se siete curiosi di scoprire il predecessore di Three Houses, non possiamo fare altro che consigliarvi di affrettarvi ad effettuare l’acquisto in edizione digitale, prima che la possibilità vi venga esclusa del tutto.

La saga di Intelligent Systems ha accumulato in questi anni tanti nuovi fan non solo con nuove esclusive ben riuscite, ma anche con l’adattamento mobile Fire Emblem Heroes, diventato il titolo di maggior successo per smartphone in casa Nintendo.

Anche Fire Emblem Warriors Three Hopes ha riscontrato un ottimo successo a livello di pubblico e critica, dimostrandosi un riuscitissimo adattamento musou dell’ultimo capitolo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Tuttavia, gli sviluppatori hanno ammesso che c’è stato il serio rischio che si trasformasse in un gioco molto diverso.