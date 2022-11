Ninja Gaiden e Dead or Alive tornano oppure no? Team Ninja fa chiarezza

Giusto qualche giorno fa vi avevamo riportato dell’intenzione di Team Ninja di ridare vita ai franchise di Dead or Alive e Ninja Gaiden.

Due saghe un po’ sparite dalla circolazione. In particolare la saga di picchiaduro, ferma con il sesto capitolo (che potete sempre trovare su Amazon), non ha avuto più nessun ritorno di alcun tipo.

Se non altro Ninja Gaiden si è mostrato nuovamente con una collection uscita di recente, e che ci ha permesso di rivivere le avventure di Ryu.

Ma pare che entrambi i franchise possano tornare, in un prossimo futuro, con dei reboot totali per tutti e due.

Ma forse non è esattamente così, o almeno come era possibile intuire dalle dichiarazioni iniziali di Team Ninja.

Fumihiko Yasuda, presidente di Team Ninja, ha tenuto un discorso in Corea del Sud parlando del futuro dei progetti dello studio, in occasione di una conferenza di G-Star a Busan.

Secondo quanto riferito, una diapositiva mostrata alla fine del suo pannello mostrava le immagini di entrambe le serie, con il titolo “Il futuro del Team Ninja – Reboot di serie popolari”.

VGC riporta però alcuni chiarimenti da parte del team di sviluppo, che ha cercato di ritrattare, almeno in parte, queste dichiarazioni.

Tom Lee, direttore creativo di Team Ninja ha infatti dichiarato:

«Dead or Alive e Ninja Gaiden sono entrambi franchise di lunga data per il Team Ninja. Questi celebri titoli sono sinonimo della storia e della reputazione del nostro studio. Va da sé che quando si parla dello sviluppo dei nostri progetti passati e futuri, entrambi questi importanti titoli non possono essere lasciati senza menzione. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli o informazioni da condividere su nessuno di questi franchise. Come molti dei nostri devoti fan, condividiamo l’entusiasmo per il ritorno di questi amati titoli. E saremo sicuri di fornire un aggiornamento adeguato (se e) quando arriverà quel giorno.»

Insomma, Team Ninja vorrebbe far tornare Ninja Gaiden e Dead or Alive. Ma anche no. Però ci faranno sapere.

Come sempre, in questi casi, non ci resta che aspettare.

Di recente Team Ninja aveva proprio parlato del ritorno di Ninja Gaiden, serie che sarebbe dovuta tornare ad una sola condizione che, a quanto pare, è stata trovata o almeno ipotizzata.

