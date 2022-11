Dead or Alive e Ninja Gaiden stanno per tornare, c’è una conferma

Dead or Alive e Ninja Gaiden sono tra quei franchise che sono scomparsi negli ultimi anni, ma Team Ninja sta per fermare questa tendenza.

In particolare la saga di picchiaduro, ferma con il sesto capitolo (che potete sempre trovare su Amazon), non ha avuto più nessun ritorno di alcun tipo.

Se non altro Ninja Gaiden si è mostrato nuovamente con una collection uscita di recente, e che ci ha permesso di rivivere le avventure di Ryu.

E mentre lo storico creatore dei due franchise si sta dedicando a ben altro, prodotti decisamente poco interessanti per ora, pare che Dead or Alive e Ninja Gaiden siano sulla via del ritorno.

Come riporta VGC, nei piani futuri di Team Ninja ci sarebbero dei reboot di entrambe le serie, prima o poi.

Fumihiko Yasuda, presidente di Team Ninja, ha tenuto un discorso in Corea del Sud parlando del futuro dei progetti dello studio, in occasione di una conferenza di G-Star a Busan.

Secondo quanto riferito, una diapositiva mostrata alla fine del suo pannello mostrava le immagini di entrambe le serie, con il titolo “Il futuro del Team Ninja – Reboot di serie popolari”.

Immagine da VGC.

Yasuda ha dichiarato pubblicamente più volte il suo desiderio di far rivivere la serie di Ninja Gaiden.

Questo nuovo dettaglio della conferenza renderebbe ancora più valido il pensiero per cui Team Ninja voglia ridare una possibilità ai suoi franchise.

Nei confronti di Dead or Alive, invece, il team di sviluppo non aveva mai espresso la volontà di rimettere mano alla serie. Anche perché, dal punto di vista commerciale, il sesto ed ultimo episodio non era stato troppo soddisfacente.

Di recente Team Ninja aveva proprio parlato del ritorno di Ninja Gaiden, serie che sarebbe dovuta tornare ad una sola condizione che, a quanto pare, è stata trovata o almeno ipotizzata.

