Nier Automata, vi manca 2B? Tornerà nella serie anime appena annunciata

Nier Automata è stato un titolo molto apprezzato, frutto della collaborazione di Platinum Games e Yoko Taro, e ancora oggi è rimasto nei cuori dei giocatori.

Gli autori di Bayonetta, al servizio del genio eclettico di Yoko Taro, non potevano non tirare fuori un videogioco che è diventato in brevissimo tempo un cult.

Una mente creativa che è sempre in fermento, perché sono tanti i progetti a cui sta ancora lavorando l’autore giapponese, e alcuni stanno cominciando ad emergere.

Come il nuovo capitolo di Voice of Cards, titolo che è uscito pochissimi giorni fa e di cui vi abbiamo parlato proprio oggi nella nostra recensione.

Ma il titolo per cui è più amato, almeno negli ultimi tempi, è proprio il citato Nier Automata, che anche grazie alla conturbante protagonista (inutile negarlo) è stato capace di lasciare il segno.

2B, la letale ma sensuale androide che è al centro della prima parte della storia, è stata oggetto di tante attenzioni da parte dei fan.

Se vi manca, e se volete vivere ancora qualche storia che la riguarda, beh, Yoko Taro vi ha appena accontentato.

È stata infatti annunciata una serie animata di Nier Automata, e 2B sarà la protagonista di questo racconto che, stando alle prime informazioni sommarie, sarà un adattamento del videogioco.

Un sito dedicato è stato aperto in queste ore e, a corredo del primo teaser che trovate qui sotto, sono state rilasciate alcune informazioni sul progetto.

Stando ad una traduzione sommaria dal giapponese, questa serie anime di Nier Automata è ambientata in un lontano futuro in cui gli esseri umani si stanno dirigendo verso la Luna, di fronte alla forza schiacciante delle macchine. 2B dovrà prendere il controllo delle unità Yohra, e combattere per riconquistare la Terra.

Continua quindi la grande serie di videogiochi che diventano serie TV, animate, o film. Di recente anche Cuphead è sbarcato su Netflix, con un adattamento davvero niente male.

Per quanto riguarda il franchise di Nier, invece, Yoko Taro sta continuando a sbizzarrirsi con storie e videogiochi di ogni tipo, anche per il mercato mobile.

Automata è stato un’evidente ispirazione anche per Project Eve, l’action adrenalinico che abbiamo visto tempo fa, e che è piaciuto anche a Yoko Taro!